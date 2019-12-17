門診減量難撐 竟有區域醫院寧降級至地區醫院

為推動分級醫療，衛福部健保署去年七月起要求區域級以上醫院門診減量，減量幅度逐季增加，不料，實施一年多，國內醫療版圖竟出現變動，首度逆向發展。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為推動分級醫療，衛福部健保署去年七月起要求區域級以上醫院門診減量，減量幅度逐季增加，不料，實施一年多，國內醫療版圖竟出現變動，首度逆向發展，社區醫院協會統計，包括雲林基督教、台南郭綜合、雲林若瑟等五家區域醫院自願降級為地區醫院，預估未來都會區的某些區域醫院也可能撐不住。

社區醫院協會監事長謝武吉表示，地區醫院原本定位為鄉鎮醫療中心，但過去因為分級醫療未能落實，導致醫院大者恆大，地區醫院全盛時期多達七百間，現在卻只剩三百多間。現在健保署以門診減量推動分級醫療，彌補了過去的錯誤，因為再不亡羊補牢，「地區醫院和診所都會被逼到上街頭。」

謝武吉認為，未來幾年，將有更多區域醫院自動降級，地區醫院逐漸回春，希望健保署更積極協助醫院做好下轉分流。

一名醫界人士指出，都會區的區域醫院將是下一波觀察重點，因為都會區的醫學中心家數較多，區域醫院在住院方面難以競爭，只能靠門診來衝業績，如今門診必須減量，形同被掐住命脈，即便現在苦撐著不降級，遲早也會有醫院撐不住。

雲林基督教醫院是近年第一間申請降級的區域醫院，行政處處長高俊龍表示，該院本來就是全國區域醫院中床數最少的，加上當地居民多為老年人，經濟條件較差，為了減少患者負擔，早在一○六年就討論降級，一○七年七月重新申請地區醫院評鑑，今年一月起正式降級為地區醫院。

高俊龍說，降級考量雖非門診減量，但其他區域醫院因門診減量壓力而跟進，目前已知雲林若瑟醫院、台南郭綜合醫院均在今年重新申請評鑑，若評鑑通過，明年起就會降級。

區域醫院協會秘書長劉碧珠表示，區域醫院支持分級醫療，但現行門診減量作法需要檢討和調整，健保署應調整區域醫院門診減量目標，只需醫學中心的一半，且保障急重症照顧的點值，否則會有更多區域醫院降級求生。

健保署署長李伯璋說，「在門診減量政策下，區域醫院確實比較辛苦」，目前正研議調整偏鄉區域醫院的門診減量目標。推動分級醫療是國家政策，感謝目前醫界願意溝通並支持配合，健保署會盡力輔助各級醫院在自己的定位上有最佳的發揮。