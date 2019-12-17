用結婚禮金辦雜誌 文壇看尉天驄：台灣文學的守護者

「文學季刊」創辦人、作家尉天驄今晨於台北辭世，享壽84歲。他一生守護台灣文學，在最嚴峻的時刻提供發表空間、於最關鍵時期推動重要思潮。文訊總編輯封德屏形容他是「台灣文學的推動與守護者」 ，文化部長鄭麗君則形容他是「台灣文壇的拓荒者」、台灣文藝精神的重要典範，將呈請總統褒揚。

尉天驄1935年生於江蘇石碭，政大中文系畢業，擔任政大中文系教授多年。著作包括小說集「到梵林敦去的人」、評論集「理想的追尋」、散文集「天窗集」等。

1958年尉天驄接手「筆匯」月刊，和陳映真、劉國松、許常惠等人介紹新的文化思潮，為沉悶的台灣注入新的文化動能。「筆匯」停刊後，他和陳映真一起創辦「文學季刊」，挖掘黃春明、劉大任、七等生、施叔青等作家，開啟台灣文藝復興時代。

1973年文季復刊，刊出黃春明的「莎喲娜啦‧再見」與王禎和「望你早歸」、唐文標「詩的沒落」，引發現代詩論戰，間接引爆鄉土文學論戰。風波過後，尉天驄主編「鄉土文學討論集」，為時代留下見證，也是研究鄉土文學最重要的參考資料。

為了台灣文學，尉天驄傾盡所有。他在南門市場附近的家，是文壇好友吃大鍋菜、打地鋪聊天的地方。尉家從不上鎖，文友來發現沒人在，自己開門進來、吃過東西後留張紙條說某某人來了。他用結婚禮金付「文學季刊」印刷費，黃春明寫「鑼」時，一邊寫一邊做便當外賣，尉天驄還派妻子每天到黃家催稿。

「在文壇他不是最主流的，但總是在關鍵時刻站出來，把邊緣者推上舞台。」封德屏認為，尉天驄用生命和感情理解同代的創作者，推動他們發光發熱。這十年他寫了兩本回憶錄「回首我們的時代」和「荊棘中的探索」，用溫熱的文字，讓現代讀者理解這些文壇開拓者的時代與心靈。今年十月黃春明舉辦小說發表會，尉天驄坐輪椅參加，當天說的話比他自己在六月新書發表會的話還多。