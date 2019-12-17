「花生之亂我們也是受害者」 收購業者否認操作價格

雲林近期爆發「花生之亂」，外界指花生收購業者刻意操作消息壓低價格，中華民國落花生產業協會今天表示，希望大家勿再以訛傳訛，不要誤會業者從中作梗操作價格，「此次花生之亂，業者也是受害者。」

中華民國落花生產業協會說，雲林花生產地今年10月底進入第二期採收期，剛開始採收時，協會依上一季末產地花生價格，再依據這一期的氣候及收成量，判斷帶殼花生的漲跌幅。由於剛開始採收量少，協會會員每分地實際採收，只有200至300台斤，比農糧署預估欠收18％還嚴重，以致業者收購價格從每台斤41、42元，一直買到46、47元，創多年來新高。

協會指出，10天後農民採收花生產量正式出爐，會員每分地實際收購量為500至600台斤，產地價格因此下跌，帶殼花生每台斤46、47元，跌至每台斤約35、36元，約跌32%，但這是自然現象，絕無人為操作。

由於短期跌幅過大，引發基層農民反彈，協會表示，有的農民誤會是業者不收購所造成，而向民代陳情；農民陳情無可厚非，但後來衍生雲林縣政府與農委會嫌隙，還愈鬧愈大無法收尾。

協會強調，無論民代、雲林縣政府，還是農委會，其實都已盡力在幫助農民，卻不知道收購價的漲跌跟市場機制有關，是供給與需求的正常反應。

協會表示，近年國產花生在台灣內需市場確實衰退，但農民種植面積亦如往年未減，台灣2002年加入WTO後，每年需配合進口5235公噸花生，外加尼加拉瓜進口配額250公噸，合計5485公噸，確實衝擊農民利潤，造成國產花生價格下跌，市場也因此供過於求。

協會建議，應嚴格禁止脫膜花生片進口，而帶殼花生換算比率1比1.5已因時空環境背景不同而不切實際，應改為1比2才合理，花生粉則建議1比2.5，花生油1比4.2。另希望比照進口紅豆做法，將配額外的進口花生高關稅稅額也提高。