紙廠倉庫堆花生 食藥署抽檢無黃麴毒素、農藥殘留

雲林近期爆發「花生之亂」，農委會農糧署輔導農民團體收購的花生卻「爆倉」，部分存放在紙廠倉庫跟保齡球館，遭質疑有食安隱憂。農糧署今表示，經食藥署抽檢樣本，都沒有檢出黃麴毒素或農藥殘留。

為穩定花生產銷及產地價格，農糧署近期輔導農會、合作社場辦理108年2期作花生穩定產地價格措施，以每台斤40元以上採購達一定品質花生，價格由買賣雙方合議後交易。

但由於收購來的花生部分存放在紙廠倉庫、保齡球館，外界質疑恐會產生黃麴毒素等危及食安，農糧署上周找來食藥署確認存放條件是否安全。

農糧署表示，經會同食藥署共同抽檢樣本送藥物毒物試驗所檢驗，12月12日抽檢樣本經檢驗後，都沒有檢出黃麴毒素及農藥殘留。

但有農友反映農民團體購貯花生作業太慢，農糧署說明，主因是2期作花生採收集中，農友登記數量劇增，導致農民團體需密集排程到農家集貨場所看貨。目前已協調購貯單位與反映意見的北港花生10戶農友溝通，並已完成收購油豆及黑金剛花生。