以吃養肺 營養師：多吃這三大類蔬果可抗空污

越來越多研究證實，PM2.5空氣汙染傷肺，還與心血管及癌症有強烈影響關係，除了養成外出戴口罩習慣，北投健康管理醫院營養師潘富子提出「用吃養肺」概念，平常多吃十字花科蔬菜，以及顏色豐富的蔬果，提升呼吸道抵抗力，降低罹癌風險。

台灣空氣汙染來源眾多，除了境內的工業污染、汽機車排放廢氣，每年冬天，大陸沙塵、霾害南下，空氣中的懸浮微粒隨著東北季風及大陸冷氣，影響到台灣，此時，呼吸系統疾病患者明顯增多。

如何輕鬆養肺？潘富子建議多吃十字花科蔬菜，以及含有天然β胡蘿蔔素、茄紅素等蔬果，就能降低肺癌、攝護腺癌與腸胃相關癌症的發生機率，提高肺部功能。

潘富子說，常見的十字花科蔬菜，包括了大白菜、小白菜、白花椰菜、綠花椰菜、青江菜、高麗菜等，這些青菜都含有硫配糖體、異硫氰酸酯等抗癌成分。

至於天然β胡蘿蔔素，進入人體後，轉換成維生素A，維持上皮組織正常代謝，保持呼吸道細胞膜完整性及上呼吸道抵抗力，並能舒緩支氣管炎和氣喘症狀。β胡蘿蔔素主要來自綠、黃、紅三色蔬果，例如，芥蘭菜、芒果、紅薯及胡蘿蔔等。