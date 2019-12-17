農業明年十大新制 禁用巴拉刈、從農準備金最高72萬元

農業明年十大新制包括禁用巴拉刈、從農準備金最高72萬元等，十大新制如下:

●農業經營準備金 2年最高拿72萬元

為降低已取得農業經營場域者經營初期風險，政府將提供農業經營準備金，幫助新進農民穩定經營，安心從農。給付對象包括「新農民培育計畫」每年培育的3000名新農民、農業公費專班畢業生、農業學校畢業生，以及近2年農業專業訓練時數達150小時的新進農民。

農委會預估，109年將給付1000名，給付額度依對象不同，最高2年可獲72萬元。109年6月實施。

●青年從農創業貸款期限 3年延為5年

考量初期營農必須面對較高經營風險，農委會擴大「青年從農創業貸款免息優惠措施」，提供資金及優惠貸款，減輕青農營運及還款壓力。適用對象包括本貸款的舊貸戶及新貸戶，每一借款人最高貸款額度200萬元。

貸款期限將從3年全面放寬至5年，並自109年3月1日起算，新貸戶5年免息，舊貸戶貸款剩餘期間內適用。另外專案輔導青年農民已享有5年500萬元利息補助，因此排除適用本措施。

●農業環境基本給付 每公頃每年可領1萬元

「對地綠色環境給付計畫」新增針對非都市土地特定農業區、一般農業區的農牧用地，且維持農糧作物生產使用者，核發「農業環境基本給付」每期作每公頃5000元，全年2個期作合計1萬元。

農委會預期受益農戶數約44萬戶，受益農民約85萬人。符合申請資格的農友，109年1月2日至109年2月7日間至戶籍所在地公所或農會申報種植作物，並經勘抽查合格後即可領取。

●推動農耕機械化 大小農機都有補助

為提高農業機械化程度，紓解農業人力不足及老化問題，因應汛期搶收農作物需求，農委會擴大推動農耕機械化，受理大、小型農機補助申請。109年1月1日起實施。

●正式禁用巴拉刈 替代藥劑有補助

為降低農藥使用風險，農委會102年起陸續禁用30種農藥產品，其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高且已有替代藥劑，106年公告自107年2月起禁止加工及輸入，108年2月起禁止分裝，並自109年2月起禁止販售及使用。

農委會研議配套輔導措施，將補助鼓勵農民選用替代藥劑，其中產銷履歷紅豆不使用落葉劑者，給予每公頃1.5萬元獎勵金；使用氯酸鈉落葉劑者，每公頃補助6500元；另提供壬酸給菜農，酌收代工服務費每瓶20元。

●響應保育 全台禁止象牙製品買賣

今年12月31日為現行象牙商業庫存買賣最後許可日，109年1月1日起將正式終結現行國內象牙及象牙加工品買賣，達成全面禁止國內象牙相關製品交易，以呼應CITES大會關閉國內象牙市場，防止目前大象因象牙交易所造成的盜獵，顯示我國參與國際保育工作的決心與努力。

●指定農產品加工 可申請初級加工場

立法院會今年12月3日三讀修正通過農產品生產及驗證管理法，農民、農民團體只要使用國產、有機等指定農產品，並透過合法加工設施進行特定品項加工，可申請農產品初級加工場。預計109年1月中旬實施。

●水產養殖用電優惠 避免颱風季挨罰

農委會將公告修正「農業動力用電範圍及標準」有關水產養殖用電規定，規畫109年起水產養殖用電新優惠方案，盼解決現行業者因颱風豪雨緊急抽水或產季工作量增，造成用電量超過契約用量，而被台電處以1.6倍罰款的問題。另因本方案的用電愈少優惠幅度愈大，可鼓勵漁民使用節能設備。

●休閒農場露營設施比率將調整

為讓休閒農業多元發展及合法經營，並兼顧農地合理利用，將調整休閒農場內得設置露營設施比率及上限，並依休閒農場經營規模，分級調適休閒農業設施設置面積。預計109年1月公告修法。

●新建造漁船 應符合漁業公約起居艙規定