盼三代同堂者減少 理想高齡友善住宅樣貌待探索

台灣高齡人口持續增長，什麼樣的住宅政策能支持長者活得健康有尊嚴，這個議題越顯重要。內政部次長花敬群表示，每個人理想的居住模式不同，應推動大量實驗性計畫，找出有機會普遍化的高齡友善住宅模式，再透過政策鼓勵民間增加供給量，「請大家把政府教會怎麼做事」。

內政部次長花敬群、衛福部次長薛瑞元等人今出席高齡友善住宅論壇活動，薛瑞元援引衛福部「老人狀況調查」指出，越來越多民眾未必希望老後三代同堂。過去八年來，65歲以上民眾想與子女同住的比率從六成九降至五成四；與配偶同住的比率則上升十個百分點，自一成六增至二成六；想獨居的比率也自百分之七上升至百分之九。

薛瑞元說，過去曾被問及老後希望由誰來顧，他回答希望住在熟悉環境就好，因為與子女同住已是不可期待的夢想，硬把孩子綁在身邊很殘酷、孩子的發展會受到限制，「我希望孩子不要理我，但不是真的不要理啦，還有社群軟體可以視訊維繫親情」。

薛瑞元說，衛福部希望盡量延長長者健康餘命、獨立生活；開始有些行動不便時，希望只給簡單協助；需要照顧時，則得讓他維持有尊嚴的生活。要達成這樣的目的，就需要友善環境支持，因此銀髮友善住宅可能是將來最大的內需市場。

據推估，台灣高齡人口在2040年將占全人口的三成、2065年將占到四成一。內政部過去推動老屋整建、補助無障礙設施，未來將鼓勵增設高齡友善住宅，但理想的住宅樣貌仍待探索。

玄奘文教基金會執行長林博文表示，高齡友善住宅有機會利用大專高職位充分利用的空間校舍，大專高職校園有多元的軟硬體設備，營運商與投資商的經營成本相對小，同時相當適合結合各部會推動活躍老化、終生學習或中高齡職務再設計等方案。

「內政部曾與衛福部、教育部與大學院校討論過，但尚未找到商業模式與法源依據」，花敬群表示，每個人理想的住宅不同，有人期盼參與課程活動，有人感到獨處最舒服，因此不應標準化地設計住宅，政府由上而下提出來的模式往往也不吸引人。取而代之地，應推動大量實驗性計畫，找出有機會普遍化的高齡友善住宅模式，再透過政策鼓勵民間增加供給量。