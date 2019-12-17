親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
U人物／焦元溥
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

在加油站刷卡好方便？Visa警告：小心被駭

被勒令停工繼續偷生產 食藥署稽查揪出違法液蛋工廠

2019-12-17 16:35聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

被勒令停工還繼續偷生產！興昭宏液蛋工廠未辦理工廠登記，且未通過衛生稽查，被屢次要求停止生產後仍擅自作業。食藥署日前公告「液蛋製造業稽查專案」結果，這次專案除了揪出這家違法工廠並勒令拆除外，並揪出中一件液蛋檢出沙門氏桿菌和一件原料蛋檢出動物用藥不符規定，分別裁處新台幣6萬元和3萬元罰鍰。

食藥署自6月1日至9月15日聯合地方政府衛生局針對53液蛋製造業者進行稽查。其中興昭宏蛋品公司2018年便因無工廠登記，遭新北市經發局勒令停業，本次稽查時發現竟仍違法生產液蛋。除遭新北市衛生局依食安法裁罰6萬，並於今年8月時已遭新北市府公安小組拆除工廠。

本次稽查也發現「啟信實業」檢出原料蛋動物用藥超出標準，720公斤蛋品已當場全數銷毀，並遭農政單位開罰3萬。另外，「福商勝蛋品」也因檢出沙門氏菌陽性，遭裁處6萬元，然而該批生產的40包液蛋，約200公斤皆已全數售出，民眾恐已下肚。

食藥署中區管理中心簡任秘書林炎英表示，稽查重點主要針對業者是否登錄及遵守食品良好衛生規範（GHP）為重點，資本額3000萬以上業者則加強食品安全管制系統（HACCP）的查核。大部份工廠主要是未落實病媒防治措施、物品未離地放置等食品良好作業規範準則缺失，經限期改善後皆複查合格。

林炎英表示，明年液蛋稽查專案將持續進行，除了食品良好衛生規範（GHP）為稽查重點外，「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」也將作為稽查重點。

食藥署11月7日已公告「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關規定，明訂破殼蛋不得作為液蛋原料蛋，以及殺菌液蛋與未殺菌液蛋的微生物限量，規定將自明年元旦上路，違者最重罰300萬元。

液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
分享
液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
分享
食藥署訂定液蛋衛生標準，將於明年元旦上路。本報資料照片
食藥署訂定液蛋衛生標準，將於明年元旦上路。本報資料照片
分享
液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
分享
液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
液蛋製造業稽查專案結果彙整表。圖／食藥署提供
分享

液蛋衛生局

延伸閱讀

農地倒蔬果、外皮就可以？ 環保署：都需依廢棄...

越南進口花生糖黃麴毒素超標 6600公斤退運...

130萬顆早賣光！心臟病用藥爆黑點急回收 廠...

ŠKODA Karoq實在太熱銷　俄羅斯、斯...

補充葉黃素，保健品這樣吃最好吸收、天然的就吃...

工人清洗水塔被電死 工廠老闆未斷電被起訴

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

2019-12-17 16:31

全球首例！屏科大培育ST牛 在台荷蘭牛可望奶量大噴發

2019-12-17 15:49

影／越南大齡唇顎裂婦人 等待59年終於重綻笑顏

2019-12-17 17:52

預約杜拜旅遊！阿聯酋航空買機票送住宿、簽證2萬起

2019-12-17 17:31

盼三代同堂者減少 理想高齡友善住宅樣貌待探索

2019-12-17 17:27

影╱漁業團體砸花生喊下台 農委會：抗議者不是農漁民

2019-12-17 16:28

因應東區加護病床荒 三總內科加護床位擴增至137床

2019-12-17 15:56

類流感就診人次突破九萬 預估最快本周進入流行期

2019-12-17 15:43

老照片新驚喜 與桃機相約下一個40年精采回憶

2019-12-17 15:11

思覺失調症秋冬較易復發 醫：規律服藥重要

2019-12-17 14:33

明年1月16日起持信用卡可搭機捷 明年第3季還有3方支付

2019-12-17 14:30

遊泰女染麻疹引群聚 新增一護理師遭感染

2019-12-17 14:27

假循環經濟濫倒廢棄物 環團：政府無力管

2019-12-17 14:17

男子遭蚊蟲叮咬右眼睜不開 中醫針灸14次重見光明

2019-12-17 14:17

北台灣明變天濕冷 高溫掉6度

2019-12-17 14:11

福五影像助攻！台大估算稻米產量 中央畫出海底地形

2019-12-17 14:09

福衛八號搭載人工智慧 預估2022年升空

2019-12-17 14:06

【重磅快評】東京奧運主場館有學問，不能只看新鮮

2019-12-17 13:40

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

2019-12-17 12:43

女性行房疼痛 醫：壓力大致自律神經失調

2019-12-17 12:39

南投55歲婦人老是聞到臭味 竟是「鼻子生菇」

2019-12-17 12:37

台商盼提前推春節加班機 林佳龍：有需求就照程序走

2019-12-17 12:18

農地倒蔬果、外皮就可以？ 環保署：都需依廢棄物標準

2019-12-17 12:15

越南進口花生糖黃麴毒素超標 6600公斤退運銷毀

2019-12-17 11:48

網路負評不信邪…跟團出國 旅行社獨忘一人護照他氣炸

2019-12-17 11:40

亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢棄物

2019-12-17 11:18

悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車

2019-12-17 11:04

台大用福五影像估算稻米產量 中央畫出海底地形

2019-12-17 10:58

創辦文學季刊、守護鄉土文學 作家尉天驄辭世

2019-12-17 10:47

冬季限定美味「白毛」清蒸、煮湯都好吃

2019-12-17 10:39

20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美

2019-12-17 10:11

有人工智慧的國產遙測衛星 福衛八號估2022年升空

2019-12-17 09:59

氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷

2019-12-17 09:50

她2次隆乳失敗慘變風乾橘子皮 中醫+飲食救回雙峰

2019-12-17 09:25

春節連假想出國 旅遊醫學門診醫師告訴你先這麼做

2019-12-17 08:40

彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

2019-12-17 07:59

花蓮7時41分地震 震度5級

2019-12-17 07:49

鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天

2019-12-17 07:33

國旅補助是觀光品質殺手？ 前後交長激辯

2019-12-17 00:30
看更多

熱門文章

國家級警報狂響！北台灣有感 宜蘭發生規模5.0地震

2019-12-16 19:30

星宇空、地勤擴大招募300人 歡迎明年應屆畢業生

2019-12-17 11:28

網路負評不信邪…跟團出國 旅行社獨忘一人護照他氣炸

2019-12-17 11:40

鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天

2019-12-17 07:33

悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車

2019-12-17 11:04

130萬顆早賣光！心臟病用藥爆黑點急回收 廠商回應了

2019-12-16 19:31

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49

星宇航空大規模招募300人 空地勤平均起薪曝光

2019-12-17 12:56

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 11:43

氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷

2019-12-17 09:50

20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美

2019-12-17 10:11

宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除有3.0餘震

2019-12-16 20:21

彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

2019-12-17 07:59

亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢棄物

2019-12-17 11:18

花蓮7時41分地震 震度5級

2019-12-17 07:49

每日星座運勢／射手事業易得好口碑　桃花運強強滾

2019-12-17 00:00

上班族解憂神器！ 小7X艋舺雞排「炸雞皮」零嘴超對味

2019-12-17 12:01

影／網友笑倒！黃金獵犬搶劫路人麵包 男試圖講道理牠不聽

2019-12-17 15:25

遠航累積逾4萬筆退票 華信立榮明加開6班機

2019-12-16 21:27

會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

2019-12-17 16:31

【我見我思】珊／成為溫柔的照顧者

2019-12-17 06:00

【為母心情】洪雪芬／哺乳課

2019-12-17 06:00

U人物／東京6天1萬2 愛樂焦元溥超省採訪經公開

2019-12-17 11:33

越南進口花生糖黃麴毒素超標 6600公斤退運銷毀

2019-12-17 11:48

國旅補助是觀光品質殺手？ 前後交長激辯

2019-12-17 00:30

通堂拉麵沒熄燈！改開拉麵+居酒屋 憑入境章享買1送1

2019-12-16 18:14

耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合

2019-12-17 01:09

平安夜超暖心！85˚C祭咖啡第2杯20元、麵包半價優惠開跑

2019-12-17 13:04

明年1月16日起持信用卡可搭機捷 明年第3季還有3方支付

2019-12-17 14:30

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

【重磅快評】東京奧運主場館有學問，不能只看新鮮

2019-12-17 13:40

東北角中型地震 台北捷運暫停後慢速巡軌

2019-12-16 19:40

老人多重用藥 遵守4原則

2019-12-17 00:18

環團：研究顯示 空汙害幼兒氣喘 籲中火不應再有10％容許差值

2019-12-17 00:30

柑橘果農找無採收工損失百萬 農委會調度人力應急

2019-12-16 20:22

U人物／節儉一哥焦元溥 妹妹眼中的「提款機」

2019-12-17 11:37

最新！江振誠「川江月」奪2020港澳米其林二星

2019-12-17 15:46

天狗食日 26日登場109年6月再現

2019-12-16 21:29

星宇擴大招募 再攬300名空、地勤人才

2019-12-17 11:38

全球首例！屏科大培育ST牛 在台荷蘭牛可望奶量大噴發

2019-12-17 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top