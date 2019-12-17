影╱漁業團體砸花生喊下台 農委會：抗議者不是農漁民

中華海域漁業權益協會今天率眾到農委會前抗議，指蔡政府護漁不力導致我國漁場縮小，影響遠洋漁業發展，並拿出高麗菜、花生砸在農委會門口，要求「蔡總統下台、陳吉仲下台」。但農委會指出，今天抗議民眾絕大部分都不是農漁民，質疑配合特定政治團體演出。

該協會今天帶領數百名民眾上街抗議，一路從蔡總統官邸繞行到羅斯福路、寧波西街、泉州街，最後聚集在南海路上的農委會。該協會理事長莊苓宗表示，漁民近年飽受日本、菲律賓等外力侵擾，導致台灣漁場縮小，執政三年多來更連斷7個邦交國，嚴重影響遠洋漁業發展。

莊苓宗表示，蔡政府農業政策失能，年初香蕉、鳳梨跌價，10月高麗菜崩票、11月發生花生之亂，農民損失慘重，血本無歸。

他還說，蔡政府執政三年多來「去中國化」，台灣農漁產品無法擴銷中國市場，陸客不來影響觀光市場，今天帶領農漁民走上街頭，表達「2020下架蔡政府的決心」。

今天抗議團體具體訴求廣泛，包括保衛釣魚台、陸客不來、菜價下跌、網軍疑雲等多個議題。農委會表示，此抗議活動訴求並無具體內涵，多為空泛議題，且經訪查農漁民團體後，發現參加抗議民眾絕大部分均不是實際從事農漁業的農漁民。

農委會批評，針對部分人士假藉農漁民之名，不實抹黑指控政府，製造社會不安，於選前配合特定政治團體演出，行特定目的之實，不僅干擾政府施政，也對農漁產品的產銷造成不利影響，予以嚴厲譴責。

至於漁權部分，農委會說明，台灣、日本、菲律賓專屬經濟海域重疊，雙方溝通管道暢通，透過磋商後，近三年已無日本、菲律賓扣押我漁船的情事。近年針對重要農漁產品產銷，也與產地農漁民團體共同努力，維持產銷秩序及提高農漁民收益，外界實不應做不實抹黑，對政府、農漁民團體努力及農民辛苦的付出視若無睹。