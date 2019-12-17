因應東區加護病床荒 三總內科加護床位擴增至137床

急診患者命在旦夕等不到加護病床，病人及家屬煎熬，尤其台北市患者數量龐大，但東區如內湖、松山、南港一帶，大型醫院數量稀少，病情相對較輕的重症患者甚至可能需等一周，才排得到加護病房。對此，三軍總醫院將加護病床總數量從120床擴增為137床，為加護病床荒止渴。

三軍總醫院今天舉辦擴建第二內科加護中心落成典禮，擴建內科加護病房數量，軍醫局局長陳建同致詞時表示，三總加護病床與急性一般病床平均比例，與台北其他醫學中心相比較低，本次擴建共投入預算8700萬元，提升重症病人的醫療照護能量。

過去三總加護病床占床率達九成五以上，常出現床位不敷使用的窘境，三總院長蔡建松表示，台北醫療區域分布中，東區較無大型醫院，甚至新北市汐止至基隆市急重症加護病房缺乏，三總位於該區域，不僅新收治的急診患者入加護病房需要排隊，院內患者病情惡化轉加護病房也要等。

三總急診目前就有10人鄧在排隊等待病床，蔡建松說，依過去經驗，一到冬天因肺炎長者急診人數增加，等待加護病房患者人數甚至可能高達20人，今日加護病房擴建完成，提供重症醫療強力後盾，115年重症醫療大樓興建完成後，將再提供43床加護病床，提供高品質的重症醫療服務。

一般規定急診重症病人應在6 小時內入住加護病房，但三總急診重症病人最快必須等1天才有加護病房可住，當病情相對較輕甚至須等5至7天。三總重症醫學部部主任黃國巡表示，排隊等病床不僅使患者及其家屬難熬，醫護人員也必須花更多時間、心力與他院或院內溝通臨時換床位，收治新患者。