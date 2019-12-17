全球首例！屏科大培育ST牛 在台荷蘭牛可望奶量大噴發

屏東科技大學動物科學與畜產系教授沈朋志，今偕指導生資所博士班學生李育儒，發表世界首例以新興生殖科技「紡綞體轉置（Spindle Transfer, ST）技術」，所成功產下「紡綞體轉置牛寶寶」。屏科大表示，該技術成功將不耐熱荷蘭牛卵母細胞中的細胞核，轉置到耐熱型台灣黃牛卵母細胞質中，未來可望藉由ＳＴ技術，讓台灣育成抗熱型家畜品種有重大進展，也能提高家畜新品種整體產製的效率。

沈朋志表示，荷蘭牛為目前世界乳產量最高牛種，在溫帶環境中每日約產20到40公升，是台灣鮮乳的主要奶源，但荷蘭牛不耐台灣亞熱帶環境，導致牛乳產量減至一半；台灣黃牛牛乳產低，卻具有極佳的耐熱力。沈彭志說，讓兩者結合可善荷蘭牛怕熱的體質，但若以雜交配種方式，得花至少15年才有成果，利用ST技術則能大符縮減時間，成功率也較高。

沈朋志表示，ST技術最早是用來解決高齡產婦因卵子老化，產生不孕症問題，此技術在英、美等國用於人體已經合法。團隊將荷蘭牛卵母細胞細胞核，轉置到台灣黃牛卵母細胞質中，再與荷蘭牛精子配對，成功產下4頭ST牛，外表是荷蘭牛卻有台灣黃牛耐熱性，預期可改善荷蘭牛在台產乳能力。

目前團隊已實驗證實，ST技術後的細胞的確具有耐熱性，不過樣本數太少，相關數值資料仍需再一段時間蒐集。團隊未來會培育更多隻耐熱性荷蘭牛，並持續在細胞及生理層面進行對耐熱能力的研究。