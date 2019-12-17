類流感就診人次突破九萬 預估最快本周進入流行期

流感疫情連續三周上升，已接近流行閾值，上周重症陡升兩成，新增45例，疾管署預估最快本周進入流行期，恐比原預估提前兩周，但截至12月15日，公費流感疫苗接種數為208萬劑，疾管署評估，暖冬流感疫情不會大幅上升，今年接種率比去年同期更好，民眾繼續如期接種，就不用過度恐慌。

據疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達92475人次，較前一周明顯上升21.2%，以北部和中部上升為主；急診類流感就診病例百分比為11.1%，已非常接近流行閾值11.5%。疾管署署長羅一鈞表示，數據陡升與日前冷氣團來襲有關，近日天氣回溫，研判就診人次上升福部會縮小。

雖尚未進入流行期，但流感併發重症病例數明顯上升，單周新增45例，是入秋以來最多，其中年紀最小的是一名北部4歲女童，於12月15日發病，出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，隔日就醫懷疑是流感個案，隨即收治入院突意識不清，轉入加護病房，確診是A型流感併發腦炎，所幸已康復出院。

今年公費流感疫苗開打一波三折，因世衛組織太晚公布疫苗株，我國雖創下史上最晚開打紀錄，但也因此出現搶打潮，羅一鈞說，幼兒接種成長幅度最大，第二階段接種起八天打出22萬劑，去年同期僅12萬，成長近84％；長者則接種64萬劑，去年同期則接種出47萬劑疫苗。

今年從10月1日至上周已有303例流感重症，其中17例死亡，羅一鈞解釋，往年夏季流感多會在8月底結束，但今年卻反常燒到10月，不少民眾在9月發病，目前死亡個案都是在10月及11月通報個案。本流行季高峰期仍會於農曆年前後，今年接種率比去年同期更好，鼓勵民眾如期接種，但無需搶打。

預計12月18日及12月20日可提前配送共計59.5萬劑公費流感疫苗，以供各縣市政府衛生局彈性調度；另約149萬劑疫苗將提前陸續於12月底前配送，其餘疫苗將於1月3日前全數配送完畢。羅一鈞說，國內主要流感病毒株A型H1N1與今年四價流感疫苗吻合，籲如期完成接種，才能得到保護力。