會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

一名網友表示，吐司最好吃的地方就是邊邊，但卻有人不吃吐司邊讓他相當驚訝，隨後更釣出美食老饕，分享吐司邊的超神吃法。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多人在吃吐司時都會選擇把吐司邊切除或直接不吃，在早餐店買吐司料理時，有時店員也都會詢問是否要吐司去邊，由於吐司邊相較內部又硬又沒味道，所以不少人都不愛吃。近日就有一名網友在PTT上PO文，他認為吐司最好吃的地方就是邊邊，吐司條的最後一片也超美味，但卻有人不吃吐司邊讓他相當驚訝，並好奇詢問廣大網友「愛吃吐司邊的人多嗎？」

原PO在文中表示，竟然有人不吃吐司邊讓他很震驚，並認為吐司邊就跟起酥蛋糕一樣外層才是本體，而且吐司的最後一塊真的超美味，他一定都會把中間都吃完後再吃邊邊，把好吃的東西留到最後再享用。於是原PO好奇的說「有人也很愛吐司邊嗎？」

PO文一出後，隨即引來大批網友討論，紛紛直呼吐司邊明明超美味，「邊才好吃，裡面又軟又沒味道」、「有邊才是吐司，也較有紮實感」、「吐司邊的美味只有內行人才懂」、「好吃的吐司邊真的很酥」、「烤到微焦的部分才是精華啊」。

許多喜歡吐司邊的老饕也分享各種超神吃法，「我超愛吐司邊加吐司皮，灑在濃湯裡更讚」、「有時候還會加奶油，烤的酥酥的，很好吃但是很肥」、「做成蜜糖麵包條」、「鋪一排，上面撒上起司和培根或是肉末，超優」、「排成一個圓盤狀變成年輪吐司，上面愛吃什麼料就加什麼料」、「做成凱薩沙拉也超讚」。