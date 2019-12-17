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文季創辦人尉天驄辭世 鄭麗君：他是台灣文藝精神典範

2019-12-17 14:32聯合報 記者陳宛茜／即時報導

文學季刊創辦人尉天驄教授今日辭世，享壽 84 歲。文化部長鄭麗君表示，尉天驄教授畢生致力於文學創作、評論、推廣、教學與研究，並興辦文學雜誌，學養豐厚，視野宏闊，對台灣鄉土文學的關懷和拓展深具貢獻，是台灣文壇的拓荒者與傑出的教育家，更是臺灣文藝精神的重要典範，對其辭世表達哀思與敬意，並將呈請總統褒揚。

尉天驄國立政治大學中文系畢業，曾任政治大學中文系教授，退休後仍於該校中文研究所、台灣文學研究所兼課。曾任《筆匯》月刊、《文學季刊》、《中國論壇》等刊物主編。

尉天驄提倡寫實文學，主張文學應該面對生活、面對社會，並反映社會各階層人民，同時對引介新的文化思潮、肯定人的尊嚴，並對於各種形式之專制獨裁的批判不遺餘力。創作文類以文學評論、雜文隨筆為主，亦有短篇小說。著有論著《文學札記》、《路不是一個人走出來的》、《民族與鄉土》；小說集《到梵林墩去的人》；散文集《棗與石榴》、《回首我們的時代》；雜文集《天窗集》、《眾神》、《理想的追尋》及《荊棘中的探索》等。

其中《到梵林墩去的人》甫於今年重新集結成新版。曾獲巫永福評論獎、金鼎獎文學圖書獎、全球華文文學星雲獎貢獻獎等獎項。

文化部指出，尉天驄自1950至80年代，致力興辦文學雜誌、主持編務，是台灣文壇極重要的拓荒者與傳播者。其於1959年接辦筆匯雜誌，強調青年人為主體，引介西潮，擴展在地視野；1966年創辦《文學季刊》，當今重要文學作家姚一葦、王禎和、黃春明、王拓、七等生、陳映真、施叔青等人都曾被網羅成為該刊撰稿人，對台灣文學的發展影響深遠。

文學季刊創辦人尉天驄。圖/文化部提供
文學季刊創辦人尉天驄。圖/文化部提供
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文化部台灣文學

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