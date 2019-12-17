明年1月16日起持信用卡可搭機捷 明年第3季還有3方支付

桃園大眾捷運公司和VISA、Mastercard、銀聯及JCB國際發卡組織合作，預計明年1月16日起陸續開放持信用卡也能搭捷運，乘客只要帶著有「水波紋」圖案的感應式信用卡，或具有NFC功能的手機綁定信用卡，都可以直接感應過閘搭捷運，屆時將是全國第一個可以用4家信用卡上車的捷運。

桃捷公司董事長劉坤憶表示，明年除了4家信用卡發卡組織投入機捷票務服務，明年第3季還要新增第3方支付、電子支付刷碼過閘服務，滿足旅客需求，進而接軌國際。

桃捷公司表示，有了信用卡發卡組織加入服務行列，再加上現有的票務系統，國內外旅客更能感受到桃園機場捷運的友善與便利，也期待未來能延伸到台北捷運、市區公車等其它大眾運輸系統，讓信用卡及行動支付在台灣愈來愈普及。

桃捷公司昨天在機捷Ａ12桃園國際機場站，舉辦「智慧桃捷一卡在手 直達世界的美好」信用卡感應支付宣傳活動，市長鄭文燦也到場，並表示全力支持國家發展委員會114年行動支付普及率9成的目標。

鄭文燦指出，桃園機場營運邁入第3年，除了致力追求系統安全、效率、多元服務的價值，也致力多樣化新科技的導入與應用，今年5月1日，桃捷公司推動全線QR Code過閘便民服務，從開通後至11月底總累計使用量為1萬8648人次，廣獲旅客好評。

此外，桃捷公司今年與易飛網合作，代理機場捷運30萬張境外票券成效良好。鄭文燦表示年輕旅客接受新科技的能力強，未來市府會持續與國發會、鐵道局與信用卡業者合作，使行動支付做得更加完善，也讓桃園智慧城市邁進一大步。

桃捷公司董事長劉坤億說，桃捷公司致力於打造機場捷運成為行動支付示範場域，將行動支付分階段上線，除了原有全線QR Code過閘服務，明年年1月16日起，旅客可持VISA、Mastercard及銀聯等發卡組所屬信用卡進出閘門。