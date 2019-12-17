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遊泰女染麻疹引群聚 新增一護理師遭感染

2019-12-17 14:27聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

護理師群聚遭感染增一例。衛福部疾病管制署今公布國內新增一例麻疹確定病例，為北部20多歲女護理師。她是12月3日公布境外移入30歲遊泰國女子染麻疹個案，於醫院急診就醫時所接觸之護理人員。疾管署研判為同起群聚事件，截至目前共計三人確診。

疾管署副署長羅一鈞表示，該女護理師本身無慢性疾病史，於12月7至9日間因出現疲倦、發燒至38度、出疹等情形，主動向醫院通報並由院方安排收治負壓隔離病房。經檢驗於12月12日確診，已於12月14日出院。除該案外，上周已有一護理師受感染，加患者本身共三人確診。

疾管署表示，我國今年累計136例麻疹病例，其中82例為國內感染，54例為境外移入病例。而針對此起群聚，羅一鈞說，衛生單位已掌握相關接觸者共623人，最後監測截止日為12月27日。疾管署與地方政府衛生局持續督導醫院加強工作人員健康狀況，並落實院內監測及相關感染防治措施。該院已自12月13日起開設特別門診，協助具風險之院內同仁進行MMR疫苗接種。

此外，該個案曾於12月6日凌晨零時至2時，至新北市新店區中正路的薑母鴨餐廳用餐過。民眾如曾於前述時段出入該場所用餐，請自主健康管理18天，一旦出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

衛福部疾病管制署今公布國內新增一例麻疹確定病例，為北部20多歲女護理師，為12月...
衛福部疾病管制署今公布國內新增一例麻疹確定病例，為北部20多歲女護理師，為12月3日公布境外移入30歲遊泰國女子染麻疹個案，於醫院急診就醫時所接觸之護理人員，研判為同起群聚事件。記者簡浩正／攝影
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護理師麻疹

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