女性行房疼痛 醫：壓力大致自律神經失調

女性小心疼痛纏身而無法享受魚水之歡。一名46歲女性主管，平時工作繁忙，有情緒困擾、行房不適、頭痛、頻尿、失眠等症狀而求診，經醫師檢查發現長期自律神經失調，惡性循環下造成房事不順，經治療後改善症狀。

收治該患者的書田診所疼痛科主治醫師楊翠蟬表示，現代女性壓力大，如職場、人際、家庭生活等多重角色而無法真正放鬆休息，導致交感神經太過活絡，自律神經無法維持平衡。一旦自律神經失調，失眠、胸悶、心悸、心跳快、免疫等身體各種疼痛問題接踵而來，無法放鬆分泌不足，性事就有阻礙。因此長期處於交感神經強、副交感神經弱的女性，即使補充賀爾蒙或是使用潤滑劑也可能無法解決。

楊翠蟬說，她的門診中偏年輕女性患者多，常以頭痛或身體不舒服為由拒絕另一半，久而久之雙方都沒興趣。甚至有女性患者一來就說先生有小三，懷疑自己是否陰道口太鬆，想透過手術緊一點來幫助。但其實現在醫療技術發達，女性生產後陰部若有撕裂傷，醫師都會修復。重點在於陰道內的陰道肌肉與骨盆底肌收縮的關係，若因年長、少運動、家庭或工作壓力等，會使骨盆鬆弛或退化，魚水之歡時無感。

楊翠蟬說，女性在性行為初期時，由自律神經中的副交感來主導，身體放鬆陰道腺體分泌，因此女性需要約會或前戲的培養，加強交感神經作用讓骨盆充血腫脹興奮，最後性行為時進入交感神經竭盡狀態而產生高潮。如果交感神經反應沒有消耗殆盡，骨盆會持續腫脹，沒有放鬆的交感張力會轉化為煩躁，而使女性不能性滿足。

她並將女性性行為過程，以興奮類型與程度曲線A到E來比喻。A與B都有高潮，A為交感神經竭盡、副交感神經也達到身體放鬆的情況下，女性獲得多次高潮；而C雖滿意但未高潮、後續得透過另一半的擁抱、口語、撫摸等輔助下讓交感張力緩解，達到滿意。