來趟《D/S ONE電幻1號所》！體驗前所未有的綠能Power

四鐵共構的新板特區,自今(2019)年12月起,又多了一處融合教育、藝術、科技與人文的情境式體驗場域《D/S ONE 電幻1號所》,不僅名字聽起來充滿未來科幻感,矗立於展館入口的巨型時尚裝置「城市光井」,白天藉由霧面不銹鋼材質,朦朧地映照出城市川流不息的律動感,夜晚再透過燈光展現太陽能量的波動起伏,化身為「生生互動展演」空間,旋即成為當地的打卡拍照勝地。

殊不知,在晝夜迥然不同的迷幻面貌下,「城市光井」其實原為台鐵機房與地下通風口。但,這只是《D/S ONE 電幻1號所》眾多設計巧思中的其一。

圖1:「城市光井」結合互動燈光於日夜呈現不同城市表情。

全國第一座綠能展示館,充滿匠心獨具的設計巧思《D/S ONE 電幻1號所》座落於台電新民辦公大樓暨變電站的一、二樓,是台電第一座以「綠能」為定位、歷時一年半匠心籌劃的綠能教育場域,亦是全國第一座綠能展示館。

台電表示,展館名稱以「Design 設計」和「Sustainability永續」之概念取代變電所縮寫「D/S」( Distribution Substation ),再援引展館門牌號碼「1」號的意涵,既是象徵台灣未來能源的新起點與新風貌,同時預告台電將從電力的供應者,蛻變為永續發展的行動者。

為此,展館LOGO以大眾熟悉的「閃電」符號作為設計底蘊並將「驚嘆號」融入其中,象徵展館將是一座在城市不斷發酵、茁壯與維持動態的創意實驗場域。

全台第一座全感體驗機器人,帶你領略宇宙能量的視界《D/S ONE 電幻1號所》到底有什麼樣的「創意」值得驚嘆呢?

當你一踏進展館入口,就會被聳立於左側的「VR六軸機器人」所震撼。這是台灣首座應用於博物館場域的「載人機械手臂」,觀眾只需配戴VR虛擬實境設備便能立即遨遊地球及宇宙間,深刻體驗微生物、龍捲風、太陽風、火山、海洋、黑洞等各種未來能源變化無窮的巨大力量。你唯一要擔心的是搶搭機器人的排隊人潮恐怕會排得很長。

圖2:展館入口左側「VR六軸機器人」是台灣首座應用於博物館場域的載人機械手臂

占地近50坪的展館一樓是由藝術家、設計師、能源教師等創客(Maker)組成的POWERLAB場域,以Co-Working的共創工作坊方式進駐,透過跨領域激盪出的火花為《D/S ONE 電幻1號所》源源不絕地注入創新電流,因此空間設計相當靈活多變,既是參觀人潮的休憩區,也能搖身一變成為展示場、分享座談會或是工作坊等不同使用情境。

圖3:POWERLAB場域

由一樓通往二樓展演場域的走道空間,是一條以能源為素材的當代藝術廊道D/S ONE GALLERY,藉由不同領域藝術家的每季定期策展主題,讓民眾與能源展開更為寬廣的想像與對話。

比如開幕首展「能源誌/宇宙誌」邀請藝術家展示當代能源在日常生活裡的想像與再創造,藝術家吳燦政透過錄製台電火力、水力、風力、地熱等各種電廠聲響,再將其重組為「能源變奏曲─電聲」,與《D/S ONE 電幻1號所》周遭城市聲響相互呼應;藝術家張騰遠則以「逃生至地球:100種在地球上的生存方法」為題,從外星人的宇宙視角介紹如何使用地球上隨手可得的資源,對地球能源進行幽默且詼諧的創作編寫,讓人不禁會心一笑。

圖4:以能源為主題的藝術廊道

至於懸吊於展館天花的大型3D列印作品「氤氳」也不容錯過,這是以白瓷混合台電燃煤發電的副產物─煤灰作為創作素材,造型則以電能數據運算轉化為表面波紋,嘗試以實際物件呈現出能源蘊含的流動性與有機性。

圖5:煤灰3D列印裝置藝術作品「氤氳」

ENERGYM五大互動展區,媲美日本東京teamLab數位美術館步入二樓展區ENERGYM,你將會先獲得一副可累計能量的專屬手環,因為這裡是結合再生綠能(Renewable Energy)的科普知識與健身房(Gym)運動概念的奇幻場域,也讓不少人覺得自己彷彿置身日本東京台場的teamLab Borderless數位藝術美術館。

率先映入眼簾的是一座大型互動多媒體牆面「溫室瑜珈」,邀請人們停下匆忙的腳步,以身體擺出大氣、土壤、海洋、生物四種姿勢,一方面讓參觀者舒展肢體,另一方面透過維持身體於不同姿勢下的平衡感,協助失衡的地球逐漸恢復平衡,從中探索環保與發展的平衡點;緊接著是在透明面板上即時捕捉台灣電力脈動,以數位藝術影像呈現全台各地風、光、水電廠發電資訊的「能源觀測站」,讓不少參觀者覺得原來觀測數據也能變得如此絢麗。

圖6:溫室瑜珈─探索環保與發展的平衡點

再來就是大家"親身"感受不同能源特色與科學發電原理的「五大綠能互動展區」,項目包含水力彈跳、風力舞踏、光伏運動、波浪戰繩和地熱飛輪,該區結合互動燈光、自然音景、多媒體動畫及機械動力模型等裝置設計,並將參與者產製儲存的電力釋放在充滿科幻光影氛圍的互動投影劇場空間「放電場」裡。

圖7:水力彈跳─感受水的位能 圖8:地熱飛輪─感受來自地底的熱能

「這是將每一名參與者產製的能量,交織連結成的未來電網,藉以詮釋未來電網將會朝雙向互動、分散式、智慧化的核心理念。」台電透露,未來將是「隨電力」時代,隨處都可便利、友善地使用潔淨電力,過去傳統電力消費者將由consumer(消費者)走向prosumer(產銷合一者),既用能也創能,全民一起投入綠能共創的情形將越來越普及,這也是台電推動D/S ONE的初衷。

圖9:互動投影劇場空間「放電場」─釋放參與者產製能量

最後展區尾聲「60Hz電力心跳」光桌遊戲,把電力頻率比擬成人體心跳,由你實際操作未來電網的運轉,串聯大量再生能源併網,透過智慧調度,達到電網頻率正常與電力供需平衡的任務。

從體驗多元能源的巨大力量、自己產製能量、看見自己產製的能量成為未來電網的一部分,到操作未來電網的供需平衡,稱得上一趟完整且奇幻的能源體驗之旅,讓人在寓教於樂中,獲得再生能源的科普知識。

2020年1月,《D/S ONE 電幻1號所》正式轉換創造力電流《D/S ONE 電幻1號所》現已趨近完工,12月起試營運,12/24舉辦開幕活動,2020年1月對外正式開放。未來,勢必將成為北北基桃超過20萬名國中、小學生最重要、也最有趣的綠能教育場域;同時也將成為民眾認識台電的新起點,誠如台電所說,《D/S ONE 電幻1號所》不只是展示館,它是電力樂園、能源健身房,更是台電公司傳遞綠色智慧未來理念的概念旗艦店。

《D/S ONE 電幻1號所》