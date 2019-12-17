農地倒蔬果、外皮就可以？ 環保署：都需依廢棄物標準

卜蜂等多家食品大廠在農地上清倒廢棄食品加工肉泥遭到起訴，但農地上棄置蔬果、果皮、外葉就是「做堆肥」。環保署表示，農產品並非可以隨意丟棄，造成環境汙染，惡臭以及蚊蟲孳生，民眾檢舉，環保署還是會介入稽查。

環保署表示，食品工廠是固定產生出的廢棄物，農作物這類季節性的農產品棄置在田間，也需要有一定農業廢棄物的處理標準，或者依循製作堆肥的處理準則，並非可以隨意丟棄。

除了食品工廠棄置加工肉泥被起訴以外，許多農業的截切工廠、處理加工廠也會丟棄蔬果外葉、外皮。環保署表示，這些農業廢棄物若未妥善處理，民眾可以舉報，環保署及地方環保局會列案追查，甚至會有刑責。

環保署督察總隊大隊長李金福表示，卜蜂案是因為清倒了十多個地方，在地陳情後檢警環介入追查，才發現不法。有些農作物因為盛產或因颱風落果，也該依照廢棄物清理法處理。但這是一年僅幾次屬於季節性的。

他說，若僅只是小範圍，在自家農地上堆置處理落果堆肥，是沒有疑慮的。與卜蜂案每天大量產生廢棄物，且傾倒於農田樣態不同，但都不能造成環境汙染。

李金福表示，依照現行的稽查人力，不可能每天都在田間巡查，希望民眾提供線索。第一時間可藉由地方環保局追查，列為陳情案件，即便是果皮、碎葉、或者盛產的蔬果，都有相關的規定。若民眾為了節省成本，隨意丟棄在不是自己的農地或者鄉間大排，就屬於非法棄置，是違規行為。