思覺失調症秋冬較易復發 醫：規律服藥重要

醫師表示，規律服藥是控制精神疾病的重要關鍵。圖為病友情境照。 記者羅真／攝影 分享 facebook

秋冬後日照時間縮短、氣溫變化大，精神疾病似乎更容易復發。一名40歲的女性患有思覺失調症，在家人陪伴下每月規律回診拿藥，病情控制還算穩定。不過最近她多次忘記服藥，且出現關係妄想，妄想工作職場男同事對她有好感，甚至幻聽他告白想結婚，嚴重影響工作。

中山醫學大學附設醫院精神科自殺防治中心主任朱柏全表示，這不是單一個案，每年10月、11月臨床上觀察到不少精神疾病患者症狀復發，原因不明。一說是日照縮短，因為光線刺激會影響褪黑激素與血清素分泌，進而影響睡眠與情緒；另種說法是秋冬氣溫變化大，體質敏感者可能因此出現症狀。

思覺失調症症狀可概分為三大類，一是妄想、幻覺等正性症狀，二是情感冷漠、社交退縮、缺乏動機等負性症狀，三是難專注、理解力降低等認知障礙。臨床上較常見患者在秋冬季出現負性症狀。

朱柏全表示，規律服藥是控制疾病的重要關鍵。臨床上使用的長效針劑與口服藥成分相同，差別在於前者將藥品注射於肌肉、緩慢釋放，使藥物的血中濃度與療效較穩定，有兩周、每月、每三個月注射一次等三種劑型。上述個案近日經常忘記用藥，在注射長效針劑後，病情便漸漸獲得控制。

在思覺失調症患者中，約三分之一的患者經治療能順利回歸社會，行為與一般人幾乎無異；約三分之一的患者能在穩定治療中保持60分的行為功能水準；另三分之一的療效較差一些。

朱柏全表示，治療成效除了與穩定用藥有關，患者積極樂觀、家庭支持、善用社會資源等都是關鍵。病友與家屬可嘗試參加相關社團活動，如台中市歐啦身心健康關懷協會就提供病友與家屬不同課程，透過活動能獲得對疾病知識、營養照顧、社會資源等訊息，病友間與家屬間也能在康復路上為彼此打氣。