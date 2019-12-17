越南進口花生糖黃麴毒素超標 6600公斤退運銷毀

年節將至，民眾採購糖果餅乾需求增，但挑選時需注意其內容含量。衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格清單，其中金瑞祥貿易有限公司從越南進口的四款花生糖，檢出總黃麴毒素超標，已依規定退運或銷毀。

衛福部食藥署表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用之花生加工產品黃麴毒素B1限量為2 µg／kg，B2總黃麴毒素限量為4 µg／kg。金瑞祥貿易有限公司於今年年10月21日申請報驗的酥心糖3360公斤、黑芝麻酥心糖2400公斤、咖啡酥心糖480公斤，黃麴毒素B1皆為3 µg／kg，超出標準0.5倍。

此外，該廠商報驗的香芋酥心糖（SOFT TARO PEANUT CANDY）360公斤，則驗出黃麴毒素B1 5 µg／kg、總黃麴毒素6 µg／kg，分別超出標準1.5、0.5倍，總計重量為6600公斤，皆不符合食品安全衛生管理法第17條規定。