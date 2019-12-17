台灣健康空氣行動聯盟 呼籲政府拒絕「煤」電

相關新聞
台大用福五影像估算稻米產量 中央畫出海底地形2019-12-17 10:58
網路負評不信邪…跟團出國 旅行社獨忘一人護照他氣炸2019-12-17 11:40
U人物／節儉一哥焦元溥 張懸眼中的「提款機」2019-12-17 11:37
亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢棄物2019-12-17 11:18
悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車2019-12-17 11:04
創辦文學季刊、守護鄉土文學 作家尉天驄辭世2019-12-17 10:47
冬季限定美味「白毛」清蒸、煮湯都好吃2019-12-17 10:39
20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美2019-12-17 10:11
有人工智慧的國產遙測衛星 福衛八號估2022年升空2019-12-17 09:59
氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷2019-12-17 09:50
她2次隆乳失敗慘變風乾橘子皮 中醫+飲食救回雙峰2019-12-17 09:25
春節連假想出國 旅遊醫學門診醫師告訴你先這麼做2019-12-17 08:40
彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦2019-12-17 07:59
花蓮7時41分地震 震度5級2019-12-17 07:49
鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天2019-12-17 07:33
國旅補助是觀光品質殺手？ 前後交長激辯2019-12-17 00:30
堅持管制生煤 中市府：有數據支持2019-12-17 00:30
環團：研究顯示 空汙害幼兒氣喘 籲中火不應再有10％容許差值2019-12-17 00:30
健康你我他／骨刺痛到慘叫 運動增肌救了我2019-12-17 00:29
北榮雲端管理 在家洗腎免奔波2019-12-17 00:28
人體生物資料庫 拚2024收案20萬筆2019-12-17 00:25
萬年砧板怎麼洗？ 不同材質要注意2019-12-17 00:23
老人多重用藥 遵守4原則2019-12-17 00:18
人工生殖 雲縣將補助2萬元2019-12-16 23:24
台大新竹生醫分院 今起營運2019-12-16 23:03
觀光業者盼一年內擬罷工預告期 放寬旅行業彈性工時2019-12-16 21:51
HTC VIVE攜手故宮南院 不出國就能用VR看遍世界美術館2019-12-16 21:37
氣候變遷績效全球倒數第三 環保署明年啟動溫管法修法2019-12-16 21:37
天狗食日 26日登場109年6月再現2019-12-16 21:29
遠航累積逾4萬筆退票 華信立榮明加開6班機2019-12-16 21:27
柑橘果農找無採收工損失百萬 農委會調度人力應急2019-12-16 20:22
宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除有3.0餘震2019-12-16 20:21
宜蘭規模5.0地震 台鐵全線行車正常2019-12-16 19:48
東北角中型地震 台北捷運暫停後慢速巡軌2019-12-16 19:40
130萬顆早賣光！心臟病用藥爆黑點急回收 廠商回應了2019-12-16 19:31
國家級警報狂響！北台灣有感 宜蘭發生規模5.0地震2019-12-16 19:30
過敏性疾病好幫手 中醫師：三九貼可除寒邪2019-12-16 17:54
2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等200年2019-12-16 17:49
腹膜透析＋雲端管理 產後洗腎媽不用金門台北兩地跑2019-12-16 17:34
熱門文章
日媒預測繼珍奶之後 下一個席捲日本的台灣風甜點是它2019-12-16 15:34
國家級警報狂響！北台灣有感 宜蘭發生規模5.0地震2019-12-16 19:30
免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一2019-12-16 15:00
台大新竹生醫分院明起營運 以急重症醫療為主軸2019-12-16 15:57
星宇航空開賣超夯 記者實測澳門、檳城首班售罄2019-12-16 12:33
鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天2019-12-17 07:33
為何「洗脫烘洗衣機」不流行？網揭3大關鍵2019-12-16 15:16
130萬顆早賣光！心臟病用藥爆黑點急回收 廠商回應了2019-12-16 19:31
好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫2019-12-16 15:58
日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤2019-12-16 15:32
林心如不甩低溫小露香肩 性感造型撇酸民靠修圖說2019-12-16 13:55
女友家的唯一結婚條件 他氣喊「太誇張」反惹眾怒2019-12-16 16:53
宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除有3.0餘震2019-12-16 20:21
星宇航空機票開賣！首航班機搶最兇 最短竟6分鐘完售2019-12-16 14:42
星宇機票今11時開賣 「家庭帳戶」累積哩程更快速2019-12-16 12:12
彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦2019-12-17 07:59
@cosme日本影響力超大！台灣卻收攤 原因是少賣這一項2019-12-16 16:33
又傳禽流感！屏東一土雞場 撲殺1萬6310隻黑羽土雞2019-12-16 16:25
星宇航空招募會員！卡面、方案全曝光 入會再送1千哩2019-12-16 15:15
工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵2019-12-17 10:49
2020必收！「特勤吳彥祖」登國安局形象月曆 帥氣破表2019-12-16 16:31
買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴2019-12-16 12:46
花蓮7時41分地震 震度5級2019-12-17 07:49
每日星座運勢／射手事業易得好口碑 桃花運強強滾2019-12-17 00:00
吃剩的優格再製新的好省錢？ 小心吃出腸胃炎2019-12-16 13:02
遠航累積逾4萬筆退票 華信立榮明加開6班機2019-12-16 21:27
20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美2019-12-17 10:11
氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷2019-12-17 09:50
難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包2019-12-16 14:01
2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等200年2019-12-16 17:49
賀陳旦批國旅補貼是品質殺手 林佳龍：危機變轉機2019-12-16 16:22
耶誕節搶搭起來！酷航飛常酷台北飛東京大阪來回免2千2019-12-16 17:10
國旅補助是觀光品質殺手？ 前後交長激辯2019-12-17 00:30
美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買2019-12-16 12:24
悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車2019-12-17 11:04
耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合2019-12-17 01:09
【我見我思】珊／成為溫柔的照顧者2019-12-17 06:00
環團：研究顯示 空汙害幼兒氣喘 籲中火不應再有10％容許差值2019-12-17 00:30
通堂拉麵沒熄燈！改開拉麵+居酒屋 憑入境章享買1送12019-12-16 18:14
【為母心情】洪雪芬／哺乳課2019-12-17 06:00
留言