亂倒水果根本不能改良土壤 農田還被偷埋有害廢棄物

卜蜂等食品大廠涉棄置食品加工廢棄物被起訴。環團說，農地廢棄物還不只這些，田間多的是有毒事業廢棄物，以及合作社場的農產品加工廢棄物。近幾年因生產過剩而棄置的柚子、橘子、果皮等不但發生惡臭，也汙染鄰近農作物或灌溉排水，環境衛生堪慮，政府應該更積極主動出擊。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰表示，很多事業廢棄物假借循環經濟名義，未按照程序處理過後再利用，回填在農地、魚塭，比如煉鋼廠的轉爐石、脫硫渣、煉鋼廠的爐碴、石灰。

他說，還有手法是把高科技的汙染物、多種事業廢棄物絞碎後棄置，乍看會以為是土壤，但成分除了重金屬，還有玻璃纖維，這些碎渣就埋在魚塭農地。

黃煥彰表示，諸如此類案例在屏東很多，假借循環經濟的名義傾倒掩埋，政府無力處理。廢棄物不可能被分解，但我國的檢驗標準，僅做溶出實驗。在日本，監控土壤除了溶出實驗，還會設重金屬的總量標準，長此以往，未來台灣乾淨的農地與魚塭將愈來愈少。

荒野保護協會講師呂東杰表示，桃園常見醫療廢棄物、拆屋廢棄物回填農地。他說，很多業者向農民租農地，實際挖土販賣，再把有毒廢棄物回填。政府應該強力管制管理，甚至灌排都需要好好的處理。

呂東杰說，常可看見生產過剩的柑橘類、柚子，高麗菜沒賣出去，也棄置在田裡。國人觀念認為農產品能放在土壤、可作綠肥，其實有機質高，放久腐爛發臭，產生蚊蟲，造成環境汙染。