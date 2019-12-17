台大用福五影像估算稻米產量 中央畫出海底地形

我國第一顆國產遙測衛星福衛五號升空兩年，國研院今天公布福五影像的應用實例，如台灣大學統計我國水稻田面積和估算稻米產量，正確率達92%，中央大學團隊製作出東沙環礁水底地形資訊。

台大地理系、空間資訊研究中心教授朱子豪說，他和農委會農糧署合作十幾年，用福五中會受雲層影響的「可見光多光譜」影像，搭配不受天候影響、可以多時段取像的合成孔徑雷達衛星影像，替農委會判斷哪些是水稻田、哪些不是。準確度高達92.34%，國際上技術的準確率約八到九成。

中大土木系、太空及遙測中心副教授黃智遠說，為釋出東沙環礁水底地形資訊，他先運用在海平面上測量水深的空載光達，再搭配福五的多光譜影像，成功反演出東沙環礁的水底樣貌。

黃智遠說，福五的拍攝範圍不受國界或距離限制。過去要描繪海底地形，都是用船測聲納法，以回聲判斷水底深度。但不適用淺水區，否則有觸礁風險。另一種方式是空載光達測深法，但要到海上直接量測，花費大量人力與經費，也很難在有爭議的海域上方量測。

黃智遠也說，用福五影像資料建置水底地形，可協助內政部產製電子航行圖，強化航行服務，協助海上導航，確保船隻安全。不過南海海域爭議較大，內政部應該不會公開發布東沙環礁水底地形資訊。

黃智遠也說，福五影像也可用來研究水底生物分布與動物棲息地、進行環境監測與災害管理，保護海洋環境資源。