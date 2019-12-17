創辦文學季刊、守護鄉土文學 作家尉天驄辭世

台灣早期文學刊物《筆匯》及《文學季刊》創辦人、作家尉天驄今晨辭世，享壽84歲。詩人向陽表示，尉天驄在早期投入現代文學運動，之後又引領1970年代寫實主義文學風潮，既是文學風潮「主編者」，也是台灣鄉土文學的「守門人」。

作家陳芳明受訪表示，尉天驄是非常大器、開闊的人，兼容並蓄。他說，尉天驄一開始把五四白話文精神帶來台灣，也開啟台灣現代文學，創辦文學季刊等重要刊物，藉此挖掘了黃春明等作家，又成了鄉土文學的預告，對台灣文學貢獻良多，「特定名詞不能限制他」。

尉天驄生於1935年，江蘇徐州人，1949年來台。曾任政治大學中文系教授、政治大學名譽教授，在小說、評論都有建樹，包括《到梵林墩去的人》、《民族與鄉土》、《回首我們的時代》等。2014年他不幸遭摩托車衝撞，歷經兩次頸椎大手術，雖抱病體，仍關注文學，2017年獲全球華文文學星雲獎貢獻獎，今年並勉力重新出版《到梵林墩去的人》。

尉天驄念政大大二時就創辦《筆匯》，當時他以姑母尉素秋標會的基金作為來源，之後在1966年辦了《文學季刊》，都被標籤為左派刊物，最後遭停刊。

政大2017年曾辦《文學季刊》50周年回顧研討會，尉天驄當時表示，念大學時因戒嚴政治氛圍，都無法讀左派文學、思想，師長推薦的都是羅曼．羅蘭《約翰．克利斯朵夫》這種鼓勵奮鬥向上的作品，大家才決定自辦雜誌。「當時社會實在太保守，我們只好搞文革」。

從《筆匯》到《文學季刊》，眾多作家經典都在這露臉，包括陳映真「我的弟弟康雄」、劉大任「落日照大旗」，黃春明、七等生、王禎和、施叔青也是主要作家。

向陽表示，在戰後台灣文學發展史上，尉天驄創辦並親自編輯的文季系列刊物從現代主義、西方文學思潮的引進，到寫實主義、左翼文學思潮的推湧，最後匯聚為1970年代台灣鄉土文學的巨流。他認為，尉天驄改寫了文學史，也深刻影響了像他這個年齡的諸多戰後世代作家。

向陽說，從現代主義的追求到寫實主義的倡議，從鄉土文學的主張到民族主義文學的堅持，尉天聰主持的文季系列刊物基本上都維持著左翼色彩。他形容尉天驄是文學風潮「主編者」，也是台灣鄉土文學的「守門人」。