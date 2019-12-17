網路負評不信邪…跟團出國 旅行社獨忘一人護照他氣炸

有網友報名跟團，結果護照竟被遺忘在旅行社公司。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

出國旅遊最怕行程被延誤，影響旅遊心情。有網友就在「爆怨公社」發文，文中寫到他報名某旅行社的行程，護照也事先交給對方，結果出發當天，整團僅他一人的護照被遺忘在旅行社，讓原po非常傻眼。

該名網友16日在「爆怨公社」發文，原po表示第一次報名知名旅行社的團並將護照交給對方，結果出發當天全團僅他一人護照被忘在旅行社。當天原po是最早到機場的，結果卻變成最晚上甚至搭不到飛機的窘境。原po在文中寫到：「好不容易要放空去走走，遇到這種事。」他直言「心情一整個差到爆」。

而旅行社的事後處理更是讓原po傻眼，導遊向原po表示，因為太早公司還沒開無法幫他處理，要與其他旅客先飛往目的地，問他事要在機場等還是回家等。旅行社則讓原po先回家等待後續消息。

原po表示，之前看網路負評很多不信邪，想說要親身體驗。結果旅行社在出發前五天才告知兩天後要收護照，原po認為不妥還特別提前一天繳交，沒想到竟碰上如此衰事，原本排定好的假期都泡湯了，讓原po直言：「真的無敵後悔報這家。」

其他網友看完也認為此事相當誇張，紛紛留言：「太扯，公司有鑰匙的人要先去開門送護照啊，爛死了」、「所以我參團都不會交護照給旅行社」、「只能慶幸妳不是出國之後，被搞丟護照困在國外了」。原po最終也更新後續處理，旅行社事後將團費及旅平險完全退還，整起事件便告一個段落。