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彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

2019-12-17 07:59聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明說，今天是近期最暖的一天，中午高溫各地有機會到28-30度，明天下半天開始東北風稍微增強，北部、東半部轉陰沉偶陣雨的天氣，白天溫度會一下子跌到20-22度。

彭啟明在臉書「天氣達人彭啟明」說，今天清晨因輻射冷卻，有些地方仍只有14-16度的低溫，但白天陽光出來很快就回溫，預計今天中午高溫各地有機會到28-30度，建議大家把握多曬洗衣物。

下一波變化時間點在周三，東北風稍微增強，持續到周四五，北部、東半部溫度會明顯下滑，白天會和今天接近30度的差距頗大，一下子跌到20-22度，早晚降幅少一些，大約14-16度。周三下半天到周四、五，因為東北風，迎風面區域容易變得陰沉、偶有雨勢發展，再轉為有雨。

他指出，周六、日東北風減弱，將明顯回溫到下周一、二，回暖幅度不像過去兩天這麼明顯，但至少看得到陽光。目前預測到12月底，大致上維持類似的型態，尚未有強冷空氣到台灣。

彭啟明說，下一波的變化會在元旦期間，可能有波冷空氣南下接近台灣，不過強度多少，仍有很大變化空間，有很高不確定性。

中央氣象說，周三東北季風逐漸增強，北台灣開始有降溫趨勢，其他地區氣溫變化不大；降雨方面，愈晚北部及東半部地區降雨機率愈高，中南部地區則為多雲、山區偶有雨的天氣。

周四至周五東北季風影響，各地降溫主要反映在高溫上，以北台灣降溫最為顯著。其中周五至周六晨間最涼，屆時北部低溫下探15、16度，中部16、17度，南部及東半部地區約17至19度，沿海、空曠地區氣溫可能再低一些。另外，北台灣屬於整天偏涼的天氣型態，白天回溫有限；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區雲量稍增多。

今天中午高溫各地有機會到28-30度。本報資料照片
今天中午高溫各地有機會到28-30度。本報資料照片
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彭啟明

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