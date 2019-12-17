花蓮7時41分地震 震度5級

中央氣象局表示，清晨7時41分在花蓮地區附近發生有感地震，芮氏規模4.0，花蓮震度達5級。

氣象局指出，震央在花蓮縣秀林鄉，深17.9公里。各地最大震度：花蓮銅門5級、花蓮市4級、台中市梨山2級、宜蘭縣南山2級。台鐵表示，沿線地震儀皆未顯示達到3級強(20至25GALS)，全線行車正常。

昨天晚上宜蘭南澳鄉發生規模5.0的地震。