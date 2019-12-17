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鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天

2019-12-17 07:33聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部最高溫會突破30度，下波鋒面比原來預期的略提前，明天白天鋒面就接近，鋒面後的冷空氣偏弱，北台灣轉濕涼。

吳德榮說，今晨因雲少靜風，在地勢較高的平地因輻射冷卻而偏低。截至5時新竹寶山11.7度，桃園大溪區13.6度；大台北平地低溫約在14至16度。他說，今天各地皆為晴朗穩定，白天微熱早晚涼，日夜溫差大。西半部最高溫升至30度以上，為暖熱如春的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下波鋒面較原模擬略提前，明（18）白天起鋒面接近，北台灣雲量增多、轉有局部短暫雨、氣溫漸降；其他各地仍為晴朗穩定，白天微熱早晚涼，日夜溫差大，中南部有晨霧。周四、五（19、20日）東北季風南下，北台灣有局部短暫雨，高溫下降、低溫微降，為濕涼的天氣，其他地區亦略受影響。

到了周末，他說，東北季風減弱，北部平地天氣好轉，白天氣溫回升，北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率；中南部天氣穩定、晴時多雲。下周一（23日）有另一小股東北風南下，北台灣短暫降雨的機率提升，氣溫略降。

中央氣象局說，今天天氣和昨天類似，水氣相當少，各地仍維持晴到多雲的天氣；各地清晨低溫約16至20度，空曠及近山區仍有出現局部14度左右低溫，白天還是會相當溫暖，西半部高溫可達29度左右，東半部約27度，請留意日夜溫度變化適時調整穿著。

今天白天還是會相當溫暖，西半部高溫可達29度左右，東半部約27度。本報資料照片
今天白天還是會相當溫暖，西半部高溫可達29度左右，東半部約27度。本報資料照片
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