觀光業者盼一年內擬罷工預告期 放寬旅行業彈性工時

觀光局今天舉辦「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」，規畫未來十年台灣觀光藍圖。交通部與業者提出多項結論，包括建請勞動部一年內研議航空及大眾運輸罷工預告期、旅行業員工納入彈性工時、加強取締非法旅宿等。

林佳龍與會表示，結論將列為未來推動事項，提報行政院通過就可形成政策並編列經費，盼系統性達成觀光立國目標。

今天會議有上百名觀光業者參加，由交通部三名次長及觀光局長及兩名副局長擔任召集人，分成政策制度、市場拓源及海空、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿及旅遊樂業、景區資源整備等六小組分別溝通，再到大會報告結論。

根據今天結論，在政策制度方面，希望改制為觀光署，長期研議升級為交通觀光部，並研議將發展觀光條例更名為觀光發展法，揭示「觀光立國」的意義。

近年航空業多次罷工，日前遠東航空還無預警停飛。旅行產業小組指出，希望研議航空公司履約保證機制的專案研究，並建請勞動主管機關，在一年內研議適當的航空業及大眾運輸從業人員的罷工預告期。

旅行產業小組還提出，希望針對旅行業行業特性，將從業人員納入彈性工時，並由交通部、勞動部會同旅行業者研議放寬緩衝。

市場拓源及海空部分，希望深入研析各市場行銷策略，開發俄羅斯、印度、紐澳、中東等新興潛力市場，以及開發郵輪、穆斯林等特定族群市場，避免單一客源市場依賴性。國民旅遊則著重首遊及重遊，青年及銀髮，親子及單身等不同族群區隔旅遊產品。