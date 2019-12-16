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氣候變遷績效全球倒數第三 環保署明年啟動溫管法修法

2019-12-16 21:37聯合報 記者吳姿賢／即時報導

台灣今年在德國看守協會一年一度公布的「氣候變遷績效指標」得到倒數第三名，環保署長張子敬今年率團參加聯合國氣候峰會，今舉辦歸國記者會承諾，明年將推動溫管法修法，預計三月提出新版本，預計落實排碳大戶汙染者付費、強化氣候變遷調適等精神。

環保署表示，今年行政院代表團由張子敬率團，一如往昔在中國打壓下無法如締約方參與討論，但在外交部及駐西班牙代表處努力下，成功宣傳台灣在氣候變遷及能源轉型的努力。

我國2015年通過「溫室氣體減量及管理法」，明定國家長期減碳目標，希望2050年將溫室氣體排放量降為2005年排放量的50%以下。

環保署說，台灣是世界少數將長期減碳目標入法的國家之一，但回首溫管法施行四年來經驗，勢必需要更多管制工具及誘因制度，未來將啟動溫管法檢討修正，包括強化部門減量管理機制、強化大型排放源的管制及申報作法、落實汙染者付費精神、強化氣候變遷調適等作為。

另外，環保署將進行各部門第二期溫室氣體階段管制目標，也就是2021年至2025年的減量責任分配，訂定過程將落實公眾參與程序。

環保署說，此次會議期間，有吐瓦魯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、貝里斯、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、史瓦帝尼及瓜地馬拉等13我國友邦以執言或致函方式，呼籲不應排除台灣於聯合國氣候峰會。

另有12個友我國家的國會議員以致函公約秘書處、向行政部門質詢或公開貼文等方式，支持我國實質參與。

環保署長張子敬。圖／環保署提供
環保署長張子敬。圖／環保署提供
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環保署氣候變遷減碳

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