遠航累積逾4萬筆退票 華信立榮明加開6班機

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遠東航空12日宣布無預警停飛，根據遠航回報資料，截至今天為止總共受理4萬1607筆退票。

為彌補遠航無預警停航的國內線運能缺口，民航局今晚表示，經協調後，明日華信航空與立榮航空將加開6架次加班機，另有4架次放大機型。

根據明天加班機規畫，華信加開台北—金門AE1277航班、金門—台北AE1278航班，立榮加開台北—澎湖B79117航班、澎湖—台北B79118航班、高雄—澎湖B79165航班、澎湖—高雄B79166航班。