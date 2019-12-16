柑橘果農找無採收工損失百萬 農委會調度人力應急

日前台南市白河柑橘果農反映找不到工人採收導致損失百萬，農委會今天表示，已自將軍區調度技術團人力前往支援，將依據該名果農需求在果樹生理調節後協助採收。

農委會表示，目前已在多個農業縣市輔導成立農業人力團協助農務工作，呼籲農民妥善運用，以改善農業缺工問題。今年柑橘產銷在農委會啟動加工處理及擴大行銷等措施後，價格已較往年平穩，將持續密切觀察以保障農民收益。

為協助改善農業缺工問題，農委會指出，今年已輔導相關縣市成立農業人力團139團，招募2556名農務人員前往缺工農場協助農事工作，其中台南市共辦理農業技術團將軍團1團、外役監麻豆團1團、人力活化團共7團。

白河地區果農反映缺乏採果工人問題，農委會說，已馬上調度將軍區的農業技術團前往支援，由於該果農種植柑橘面積約4公頃、產量近40萬斤，因12月初遇到寒流及下雨，已屆採收的果實遭受雨傷及凍傷，目前近5成規畫於果樹生理調節後採收，農委會將適時提供人力協助採收。