宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除有3.0餘震

今晚7時25分在宜蘭縣南澳鄉發生規模5.0地震。圖／中央氣象局提供 分享 facebook

今晚7時25分在宜蘭縣南澳鄉發生規模5.0地震，地震深度49公里。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，不排除兩、三天內發生規模3.0以上的餘震，此次地震因深度較深導致震波傳遞慢，中部以北地區幾乎都有感。

陳國昌表示，此次宜蘭縣南澳鄉5.0地震屬於隱沒帶地震，這類地震並不罕見，一年發生兩、三次很正常，特色是餘震少，即使發生也不會太大，但這兩天仍不排除再度發生規模3.0以上的餘震。

陳國昌說，淺層地震的震波容易被岩層吸收，因此衰退很快，而此次地震屬深度地震，震波傳遞較遠，才會導致中部以北許多地區都有感覺。

【中央社／台北16日電】

宜蘭今晚發生芮氏規模5的地震。中央氣象局地震測報中心說，主要是隱沒帶板塊的擠壓造成，屬於地底能量釋放。

地震測報中心說，台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，板塊從花蓮往北隱沒，宜蘭位在板塊隱帶的轉折點，很容易因板塊間的擠壓而發生地震，就是地底能量釋放，通常隱沒帶的地震，餘震不多。

根據地震測報中心地震報告，這起地震震央在宜蘭縣南澳鄉，深度49.3公里，宜蘭震度4級，其次是花蓮、台北、新竹3級，新北市及桃園2級，南投、彰化、雲林、嘉義1級。