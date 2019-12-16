國家級警報狂響！北台灣有感 宜蘭發生規模5.0地震

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國家級警報狂響！中央氣象局發出強震即時警報，今天晚上7時26分左右，東北地區發生中型地震，預估震度三級以上地區有宜蘭跟台北。

中央氣象局發布地震報告，今晚7時25分發生規模5.0地震，震央在宜蘭縣南澳鄉深49km，各地震度：宜蘭4級、花蓮3級、台北3級、新竹3級、桃園2級、台中2級、苗栗2級、南投1級、彰化1級、雲林1級、嘉義1級。