腹膜透析＋雲端管理 產後洗腎媽不用金門台北兩地跑

33歲的李小姐是金門人，學生時期發現罹患第二型糖尿病，因控制不佳導致慢性腎臟病。與先生結婚六年，卻流產多次，後來再次順利懷孕。但因為怕孕期使得腎臟功能變差，因此至台北榮總求診，尋求腎臟科及婦產科的協助。後來雖順利產下一子，但仍因為腎臟功能惡化，與醫師討論後選擇以居家腹膜透析方式洗腎，除了兼顧工作和育兒，也節省金門與台北間的往返時間。

收治李小姐的北榮腎臟科主治醫師李國華表示，腎臟主要功能為製造尿液、淨化血液、排出廢物毒素，並調節體內水份和電解質的平衡。然而慢性腎臟病不一定都需要洗腎，依據腎絲球廓清率（GFR）可分為五級，通常低於15分，第五期嚴重腎衰竭病人才需要走到洗腎的地步。

李國華表示，李小姐就診時，已有十年以上的三高病史，且為慢性腎臟病第四期。由於懷孕對腎臟造成極大負擔，正常懷孕婦女多少也都會有蛋白尿和水腫等狀況，因此李小姐產後GFR的分數已經低到必須洗腎，因此經過討論選擇以居家腹膜透析。

目前洗腎方式主要分為兩種，一為血液透析、二為腹膜透析。李國華表示，血液透析效率較好，能將血液中毒素洗得很乾淨，但每周需到醫療院所三次，由醫護人員協助進行。對上班族上班族或是離島偏鄉的病患來說，是一大負擔。另外，若是因糖尿病、高血壓併發慢性腎臟病者，因其血管功能較差，也不適合使用血液透析。

腹膜透析則是在利用人體腹膜與透析液進行毒素清除，可在家自行操作更換透析液，睡前將機器打開，一覺醒來即完成洗腎，對於上班族群、遠距以及自我照護能力較好的病人來說，較為便利。

但這項透析方式，需要在乾淨、不通風、安靜的場所進行，且手眼協調較好的病人較適合使用。由於腹膜透析主要由病人自行操作，約有3％至5％病人引發腹膜炎，李國華也表示，若是無法自律更換透析液，或是腹內有開過大刀、有沾黏的病人，則不適宜。

李國華說，台灣目前最多人使用的洗腎方式仍是血液透析，腹膜透析比率僅約8.8％。為了提高腹膜透析醫療品質，北榮首度導入雲端管理系統，自動記錄病人在家中進行腹膜透析的各項生理狀況，加密上傳至雲端，讓醫護端能同步管理病患的治療狀態。