賀陳旦批國旅補貼是品質殺手 林佳龍：危機變轉機

交通部觀光局今天舉辦「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」，規畫未來十年台灣觀光藍圖。交通部前部長賀陳旦在會上指出，過去一年多來觀光局大量投入國旅補貼，造成旅行價格齊頭式平等，根本是觀光的「品質殺手」。

觀光局去年起祭出暖冬、春遊、秋冬遊等多次國旅補貼，賀陳旦批評，這一年多來的產業補貼恐怕有必要檢討到底成效、方向如何？「對產業無他性的補貼，其實是最糟糕的市場殺手」，代表不積極認同產業品牌、品質、售後服務等其他努力，因此價格才會齊頭式平等。

賀陳旦說，國旅補貼不只對產業造成傷害，還造成消費者期待政府繼續補貼，期待未來仍有低價，因此選擇遲於進場、或選擇「補貼最好康的」，不斷傷害推動觀光品質的方向。他強調，交通部許下觀光立國方向，但不是著眼消費力，而是要有什麼品質，「齊頭式補貼絕對是品質殺手」。

交通部長林佳龍則說，很多人看到陸客不來好像就是「口袋減少」，很多時候是心理作用，但至少要讓民眾有信心，知道政府有準備，「但知道不可能天天過年」。他強調，「老共也不是針對台灣」，而是對各國都用觀光客作為武器，因此交通部轉型將危機變成契機。

品保協會代表也在會上表明支持補貼的立場，他表示，旅行業全國公會舉辦國旅補助政策說明會時，有800多名業者參加，超過五成以上業者滿意此項政策，其他遊覽車、飯店、餐廳業者反應都很好。既然政府政策導致觀光產業受到傷害，而政府在關鍵時刻及時伸出援手，讓業者不要受到這麼大的衝擊並延續生計，不但業者肯定、民眾也相當有感。

品保協會代表說，雖然政策有少許負面部分，但不可能有100分的政策。尤其民智已開，消費者應不會認為現在價格就等於將來價格，就像百貨公司周年慶有特價，但不可能每次都要求百貨公司提供周年慶價格。整體而言，觀光產業對於補貼政策抱持高度肯定。