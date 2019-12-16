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迎新年 刮刮樂「新年快樂」、「大麻將」上市

2019-12-16 16:20聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

2019年即將進入尾聲，台灣彩券公司今天推出兩款重量級刮刮樂「大麻將」與「新年快樂」，要與彩迷一起樂刮倒數、迎接新年。兩款刮刮樂總獎項超過645萬個，總獎金逾39億元。

台彩表示，刮刮樂「大麻將」每張售價新臺幣1000元，頭獎1000萬元有2個，二獎100萬元也多達30個，總中獎率70.06%。刮刮樂「新年快樂」每張售價500元，中獎率100%，張張都有獎，頭獎300萬元共4個，券面以璀璨煙火秀出「Happy New Year」繽紛字樣為主體，搭配香檳杯、派對帽、2020氣球與滿滿金幣，歡樂氣氛爆表。

台彩指出，麻將主題系列是刮刮樂多款遊戲中深受彩迷喜愛、擁有許多忠實粉絲的產品，為了回饋彩迷的支持，台彩公司特別於2019年終之際發行麻將主題遊戲中頭獎獎金最高的「大麻將」。

18局麻將局數讓彩迷一次刮牌玩個過癮，「遊戲一」刮區中只要任一局的麻將符號皆出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲之獎金，「遊戲二」刮區中只要刮出2個相同的麻將符號即得獎金1000元。喜歡體驗紙上麻將摸牌、聽牌、刮獎金樂趣的彩迷們千萬要把握。

刮刮樂「新年快樂」頭獎300萬元共有4個，總獎項400萬個及總獎金逾13.9億元，打破歷年推出同款「新年快樂」的獎金紀錄，讓彩迷體驗刮獎更有感。「新年快樂」搭配「一刮即中」、「刮六中三」及「對幸運號碼」等多元玩法，共有5個遊戲刮區，高達14次中獎機會，買來耶誕、跨年跑趴炒熱氣氛或是替自己搏個新年好彩頭都合適。

台灣彩券公司今天推出兩款重量級刮刮樂「大麻將」與「新年快樂」，要與彩迷一起樂刮倒...
台灣彩券公司今天推出兩款重量級刮刮樂「大麻將」與「新年快樂」，要與彩迷一起樂刮倒數、迎接新年。圖／台彩提供
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麻將刮刮樂

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