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台大新竹生醫分院明起營運 以急重症醫療為主軸

2019-12-16 15:57聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

臺大醫院新竹生醫園區分院於今天下午2點舉行開幕典禮，生醫分院定位在台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心，因所在地臨近高鐵及桃園國際機場，可利用交通的便利性，將建立優質健檢中心及國際級特色醫療。也利用新竹科學園區的優勢，與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，未來將與生醫園區內的生技醫藥公司建立新藥及醫材研發的產學合作管道，是國內生醫園區中最具備轉譯醫學優勢的園區。

今天舉行開幕典禮，明天將正式營運，初期的診察科別包括內科、外科、婦產科、兒科、麻醉科、骨科、神經科共7科。總統蔡英文、立委林為洲、柯建銘、邱泰源、臺灣大學校長管中閔、臺大醫院院長陳石池及生醫分院院長余忠仁等人，今天共同為臺大醫院新竹生醫園區分院進行開幕剪綵儀式。

蔡英文表示，大新竹鄉親就醫最大需求就是急重症醫療、癌症治療和心血管、腦血管的疾病，因此台大新竹生醫分院將這些疾病的預防與治療列為首要，提供急重症醫療的功能。未來將會設立腫瘤醫學中心、心血管中心、腦血管和神經醫學中心及急重症醫學中心，以滿足目前大新竹地區急重症醫療需求，照顧民眾的健康。

台大生醫分院除支持轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發，共設置一般病床500床（內含研究病床200床)及特殊病床228床，分兩期開設，第一期先開設380床，開設病床並將優先提供生醫園區臨床轉譯研究使用，其餘348床預定於第一期啟用後5年內開設完成。

初期開幕營運先開設門診20診間及42床急性一般病床，檢查、檢驗項目計有一般血液生化、一般血清免疫、鏡檢、X光及超音波等，明年接著開設急診、ICU、心導管室及手術室，貴重醫療設備計有電腦斷層、核磁共振、複合手術及直線加速器等亦會陸續到位，並開啟各急重症醫學中心。

新竹縣長楊文科今天也帶了2個「請命」，他說生醫園區已經滿了，對面是臺知園區，已經進行21年，他在現場拜託蔡總統協助在月底前通過，這是新竹縣民引頸期盼的事情。另外，他也拜託台大校長，因為竹北有台大校區，他日前也與台大校長報告過，竹縣鄉親很希望能建立台大附中。

院長余忠仁說，生醫分院是台大醫院124年來，第三次變更的起點，也是國家生醫政策的執行者，包含預測醫學、預防醫學、參與式醫療、個人化醫療和精準醫學，並融入區域醫療系統，更期許成為生醫人才培育，產業發展與國際醫療的重要基地。

今天舉行開幕典禮，明天將正式營運。記者郭政芬／攝影
今天舉行開幕典禮，明天將正式營運。記者郭政芬／攝影
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初期的診察科別包括內科、外科、婦產科、兒科、麻醉科、骨科、神經科共7科。記者郭政...
初期的診察科別包括內科、外科、婦產科、兒科、麻醉科、骨科、神經科共7科。記者郭政芬／攝影
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總統蔡英文表示，大新竹鄉親就醫最大需求就是急重症醫療、癌症治療和心血管、腦血管的...
總統蔡英文表示，大新竹鄉親就醫最大需求就是急重症醫療、癌症治療和心血管、腦血管的疾病，因此台大新竹生醫分院將這些疾病的預防與治療列為首要。記者郭政芬／攝影
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生醫分院定位在台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心。記者郭政芬／攝影
生醫分院定位在台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心。記者郭政芬／攝影
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