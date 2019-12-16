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星宇航空招募會員！卡面、方案全曝光 入會再送1千哩

2019-12-16 15:15聯合報 記者魏妤庭／即時報導

星宇航空今日開賣機票，同時公布會員方案COSMILE及各卡級名稱，分別是Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter，即日起開放會員申請，入會就可獲贈1,000哩， 若完成首次搭乘，再額外贈送1,000哩。

星宇航空今年4月公開徵求命名會員方案，結果在超過2,000份投稿中，經過層層審查結果出爐，由知名設計師聶永真所命名的「COSMILE」雀屏中選。COSMILE是新創字，來自Cosmo+ Mile、Co+Smile結合而成，引用星宇品牌精神，希望透過飛行過程拓展旅人宇宙觀。會員卡級則是用旅人角度出發，不同深度、廣度的旅行哲學觀，設定出Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter等4種卡級，彷彿旅客從探索到建立，從中探索屬於自己宇宙觀的歷程。

COSMILE的logo設計靈感，則是來自飛機跑道線條。星宇航空指出，飛機在跑道加速起飛時，從駕駛艙望向跑道，線條的速度感會呈現如大寫M字，而下面3個圓點象徵跑道燈。會員卡採取金屬質感，卡面中心設計縷空北極星，配合卡面手工雕刻放射線條，當卡片朝向光源，就可以看見猶如北極星閃耀光芒，也有星宇航空飛向星際的意涵。不過，響應落實環保，除了最高卡級Insighter外，其他卡級不會製發實體卡片，旅客可以透過官網或App瀏覽卡片資料。

星宇航空表示，旅客可從官網就能申請加入COSMILE會員，入會之後隨即能拿到1,000哩，倘若完成首次搭乘，還可以再額外獲贈1,000哩。

此外，針對已經具備其他航空高卡級會員資格的飛行常客，星宇航空則是釋出方案，只要持他航最高卡級或次高卡級會員，先成為COSMILE會員後，再透過客服中心、星宇航空官網的旅客支援，提出他航會員轉卡申請及他航有效會員卡正反面影本，以及他航會員近1年搭乘記錄，客服中心會在收到資料的30個工作天內主動告知申請結果。2020年12月底前提出申請，通過審查者就可獲得該卡級4年效期，相關晉升與續卡標準則是比照會員方案。

COSMILE會員方案分為Traveler、Adventurer、Explore...
COSMILE會員方案分為Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter等4種卡級。圖／星宇航空提供
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星宇航空明年1月23日首航。圖／星宇航空提供
星宇航空明年1月23日首航。圖／星宇航空提供
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星宇航空今日開賣機票，同步公布會員方案。圖／星宇航空提供
星宇航空今日開賣機票，同步公布會員方案。圖／星宇航空提供
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