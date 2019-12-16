星宇航空機票開賣！首航班機搶最兇 最短竟6分鐘完售

星宇航空今（16）日早上11點開賣，最受矚目的是首航班機，雖然有網友反應網站很難進去，戰況相當激烈，但澳門、峴港、檳城等3航線首航班機，分別在6分鐘、9分鐘、11分鐘內完售，堪稱是秒殺的速度。

星宇航空上周公布2020年1月23日首航澳門、峴港、檳城，每天飛，航班數分別是3班、2班、1班，並於今日正式在官網開賣，包含個人機票、團體旅遊產品都可以買得到。除了首航日外，未來360天內的航班機票也開放選購。

而星宇航空早上11點開賣3航線機票，最受旅客矚目的是首航航班，澳門6分鐘、峴港9分鐘、檳城11分鐘內，當日機票都已經完售，而澳門第二班機位也已在開賣後的20分鐘內售完，旅客搶票速度相當驚人。星宇航空表示，感謝旅客對星宇航空的支持，首航當日個人機票已完售，可以到各大旅行社詢問配合團體行程。