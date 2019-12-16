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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

影／桃園機場新塔台園區正式啟用

2019-12-16 13:56攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

耗資12億7000萬元新建的桃園機場新塔台園區，16日上午正式啟用，由交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人共同主持啟用儀式。未來可以滿足桃園機場至民國120年，每天航機起降1100架次的服務容量。

啟用儀式16日上午11時在新塔台園區大廳舉行，由由交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、民航局長林國顯、桃園機場公司總經理林祥生、民航局副局長何淑萍、民航局飛航服務總台總台長黃麗君等人共同主持，邀請民航局前局長張國政、尹承蓬及航管退休人員出席，桃園市復興區三光國小學童在儀式中獻聲祝賀。

桃園市長鄭文燦在致詞時替航管員發聲，認為航管員專業性強、工作壓力高，各國都想挖角航管人才。新塔台園區改善了航管員工作環境的硬體及休息設施，未來應該朝向調整待遇努力，讓最優秀的航管人才留在國內服務。

交通部長林佳龍則感謝民航局、飛航服務總台、設計施工廠商的配合，在期限內完成塔台園區，飛航服務總台全體人員在全天候作業下，仍舊能夠無縫接軌新舊系統，讓新塔台順利圓滿啟用。

桃園機場舊塔台於民國68年2月26日啟用，至今年運作剛好40年，桃園機場航機起降數量，由開航初期每天不到100架次，至今年每天平均達730架次，成長了8倍。為滿足機場未來航行量成長，及建設支援塔臺作業之整體園區，民航局從101年推動桃園機場塔台暨整體園區新建工程，項目包括65公尺高的新塔台及附屬群樓。

民航局長林國顯局表示，所有線上值班航管同仁在繁忙的班務之外，還要分批接受新系統訓練，必須感謝大家的投入與群策群力，桃園機場是台灣重要門戶機場，提供機場管制、航空氣象及助航服務的塔台園區正是飛航安全的重要守護者。

桃園機場新塔台園區16日正式啟用，桃園市復興區三光國小的小朋友在啟用儀式中獻聲慶...
桃園機場新塔台園區16日正式啟用，桃園市復興區三光國小的小朋友在啟用儀式中獻聲慶祝。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場新塔台園區16日正式啟用，啟用典禮在塔台園區大廳舉行，上方懸吊著名家製作...
桃園機場新塔台園區16日正式啟用，啟用典禮在塔台園區大廳舉行，上方懸吊著名家製作的風箏，象徵桃園機場高飛的意象。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場新塔台園區16日正式啟用，由交通部長林佳龍（左三）、桃園市長鄭文燦（右三...
桃園機場新塔台園區16日正式啟用，由交通部長林佳龍（左三）、桃園市長鄭文燦（右三）、民航局長林國顯（左二）、桃園機場公司總經理林祥生（右二）、民航局副局長何淑萍（左）、民航局飛航服務總台總台長黃麗君（右）共同主持啟用儀式。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場新塔台園區16日正式啟用，主持啟用儀式的交通部長林佳龍在新塔台前留影。記...
桃園機場新塔台園區16日正式啟用，主持啟用儀式的交通部長林佳龍在新塔台前留影。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場民航局鄭文燦

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