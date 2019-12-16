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為何「洗脫烘洗衣機」不流行？網揭3大關鍵

2019-12-16 15:16聯合新聞網 綜合報導

為何洗烘脫洗衣機不流行？內行人列舉關鍵原因。圖片來源／ingimage
為何洗烘脫洗衣機不流行？內行人列舉關鍵原因。圖片來源／ingimage
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隨著科技發達，爲滿足現代人的需求，家電也跟著推陳出新，像是「洗脫烘」一次解決的洗衣機，但這款商品在台灣似乎沒有很普及，因此有網友好奇詢問，「為何洗烘脫洗衣機不流行？」而該問題也釣出內行人來解答。

這名網友在Ptt發文表示，「很多人買洗衣機 下面再疊一台烘衣機，為何不乾脆買一台洗脫烘洗衣機，這樣省了一次把衣服丟進烘衣機的動作，不是比較方便嗎？」

為何洗烘脫洗衣機不流行？內行人列舉關鍵原因。圖擷自ptt
為何洗烘脫洗衣機不流行？內行人列舉關鍵原因。圖擷自ptt
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市面上一台14公斤洗脫烘滾筒洗衣機要價3萬多元，變頻14公斤滾筒洗衣機大約2萬、7公斤落地型乾衣機約7-8千元，若直接選購洗脫烘洗衣機的價格的確不便宜。除價格較貴外，網友解釋其它關鍵，「浪費電且容量小」、「烘衣速度緩慢」、「價格高又容易壞」、「烘衣都要烘很久，而且很多女生衣服不能烘」、「烘完還是要曬，不能烘的衣服還要分開洗」、「洗衣機用久了烘衣服會有異味」、「電費貴的嚇嚇叫。」

不過也有人舉出洗烘脫洗衣機的優點，「有用！雨季時方便」、「當年買一台用五年完全沒問題」、「睡前丟、睡醒收，很方便，電費也沒多少」、「連床單、被套都直接一起丟，不怕烘不乾」、「這二年買的新機好像烘乾都沒問題了」、「我朋友有買看起來挺好用的。」

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