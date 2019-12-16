想跟媽媽一起 家扶攜手企業替弱勢兒創幸福回憶

陰雨寒冷的台北冬日，國父紀念館廣場上瀰漫著與天氣相反的熱鬧氣氛，這是台北家扶中心歲末送暖園遊會現場。家扶中心堅持每年年末在各縣市舉辦寒冬送暖園遊會，一方面為貧窮線下家庭補給物資、另一方面希望替扶助家庭最缺乏的親子互動，製造「家庭聯歡」機會。

今年有七十家企業到場設攤，種類從吃到玩都有。而九月才提供兩百萬助學金給家扶基金會的開元食品，再度熱情響應基金會活動認領兩個攤位，提供物資還有小遊戲，以實際行動表達對弱勢的關懷。

台北家扶中心7號舉辦歲末送暖園遊會，超過三千名大人、小孩前來同樂。 圖／倡議家 提供 分享 facebook

每年就這一天 家扶孩子「可以自己作主」

「小朋友站在這裡等一下再溜」、「我會幫你把薯條裝滿便當盒」，會場裡超大充氣溜滑梯、棉花糖、炸雞薯條攤位前排隊人潮特別多，這些遊戲或食物都是家扶孩子們平常不敢隨便跟大人要求的心願。

台北家扶基金會主任謝曉雯表示，這場園遊會特地針對扶助家庭孩子設計，每一位孩子事前會先拿到六張點數，能在現場隨意兌換想要的東西，「以前這些孩子去夜市時，媽媽都會說這個太貴、那個不要，但在這他擁有自主權，他可能喜歡棉花糖，可以六點通通都換棉花糖。」

園遊會場裡超大充氣遊樂設施裡，扶助家庭孩子們玩得不奕樂乎。 圖／倡議家 提供 分享 facebook

節末送暖助弱勢過年 為親子留下愉快回憶

大台北地區看似繁華，其實仍有不少家庭生活在貧窮線底下掙扎，台北家扶基金會資深社工師蘇慧文描繪，很多扶助家庭近八成來自外縣市，他們多半是因為工作機會多，才搬到台北居住。

然而，台北高房租、高物價，生活起來並不容易，而扶助家庭的家長們工作多半是清潔、打掃、賣地瓜等基層勞務，為了生計這些家長必須長時間工作，面臨「要工作就無法顧小孩，要顧小孩就無法工作」的兩難情況，更別提帶他們做休閒活動，因此家扶每年年末堅持舉辦園遊會，就是希望替家長與孩子們製造日常生活裡難得的親密回憶。

開元捐贈物資 助弱勢家庭歡樂迎新年

開元食品響應家扶基金會公益需求，這次園遊會準備義大利麵條，以及濾掛咖啡包發送給弱勢家庭。 圖／倡議家 提供 分享 facebook

家扶基金會每年也都會在園遊會上，送每戶家庭最需要的罐頭、米等，希望替他們省下生活開銷，做為孩子教育費或其他緊急用途。

開元食品響應家扶基金會公益需求，這次園遊會準備義大利麵條，以及濾掛咖啡包發送給弱勢家庭；此外，今年初起開元並和家扶基金會合作開啟「百萬助學計畫」，號召全台通路店家一同加入愛心鮮奶商家行列，並捐出兩百萬獎助學金補助家扶弱勢兒少教育資源缺口，有將近一千人受惠。

台北家扶中心表示，扶助家庭成為弱勢除了貧富不均等結構性問題外，扶助家庭家長們的觀念也是原因之一，資深社工師蘇慧文說甚至遇過有些家長為了保有低收入戶資格，會特意找不需報稅的非典型收入工作，還希望第二代和他們一樣找這類型的工作。

「只有透過教育才能改變這樣的觀念，讓扶助家庭裡的孩子脫貧」，因此家扶基金會感謝開元食品今年捐出助學金，幫助舒緩弱勢學子的學習經濟壓力，有更多翻轉人生的機會。