吃剩的優格再製新的好省錢？小心吃出腸胃炎

網路上有自製優格的食譜，教大家只要使用吃剩的優格加牛奶，再利用電鍋就能做出「源源不絕」的優格。但是自製優格得小心雜菌汙染，發酵後的菌種也不完全是益生菌，食用後可能導致腸胃炎，得不償失。

食藥署在闢謠專區指出，因無法評估優格中的剩餘優格菌數及活性，不一定可以支撐發酵作用。而且經過剩餘的優格可能有雜菌汙染，拿來製成新優格，會導致優格變質。

對此，新光醫院家醫科柳朋馳則表示，自製優格不論是培養時的溫度、環境以及冰箱溫度，常因為沒有適宜的保存空間而導致變質。加上製作過程中的消毒不完全，可能會有壞菌掉落增殖。而民眾分不清是好菌還是壞菌的作用，吃下去都只覺得「酸酸的」，反而造成腸胃炎。

柳朋馳說，如果真的想要自製優格，最好以原味為主，不要添加其他的糖類、香料等添加物。若是嘗到異常的酸味或怪味，就要馬上停止食用。