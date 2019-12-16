吃剩的優格再製新的好省錢？小心吃出腸胃炎
網路上有自製優格的食譜，教大家只要使用吃剩的優格加牛奶，再利用電鍋就能做出「源源不絕」的優格。但是自製優格得小心雜菌汙染，發酵後的菌種也不完全是益生菌，食用後可能導致腸胃炎，得不償失。
食藥署在闢謠專區指出，因無法評估優格中的剩餘優格菌數及活性，不一定可以支撐發酵作用。而且經過剩餘的優格可能有雜菌汙染，拿來製成新優格，會導致優格變質。
對此，新光醫院家醫科柳朋馳則表示，自製優格不論是培養時的溫度、環境以及冰箱溫度，常因為沒有適宜的保存空間而導致變質。加上製作過程中的消毒不完全，可能會有壞菌掉落增殖。而民眾分不清是好菌還是壞菌的作用，吃下去都只覺得「酸酸的」，反而造成腸胃炎。
柳朋馳說，如果真的想要自製優格，最好以原味為主，不要添加其他的糖類、香料等添加物。若是嘗到異常的酸味或怪味，就要馬上停止食用。
另外，柳朋馳也強調，雖然許多優格都標榜含益生菌可幫助調整腸胃、免疫能力，但民眾切勿抱持太大期待。尤其有乳糖不耐症的民眾，可能因為乳糖不耐的症狀導致軟便，誤以為是優格幫助排便順暢。他表示，若是要補充益生菌，仍以錠劑、粉劑效果較佳，且沒有特定廠牌和特定菌種的益生菌比較好，而是要看自己的腸胃狀況以及想要改善的目標加以選擇。
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