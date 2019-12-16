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防一氧化碳中毒 消防署提醒安全三部曲

2019-12-16 13:13中央社 台北16日電

消防署今天表示，統計今年燃氣熱水器一氧化碳中毒案已有16起、釀4死48傷，請民眾掌握購買瓦斯注意簽訂契約以保權益等安全三部曲，並供瓦斯使用安全診斷表檢視。

寒冬到來，消防署統計今年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件已發生16起，且造成4死48傷，今天特別舉辦「1216一氧化碳預防日」記者會，現場說明「使用瓦斯安全三部曲」注意事項，署長陳文龍也持「千斤槌」打擊一氧化碳，宣示推動民眾居家安全決心。

其中，首部曲為「購買瓦斯請注意，簽訂契約保權益」，消防署說，為避免民眾購買瓦斯時遇到容器逾期、額外收費等消費糾紛，可透過和瓦斯行簽訂定型化契約，保障消費雙方權益。

緊接著，二部曲為「瓦斯桶、熱水器，保持通風好；防氣爆、防中毒，安全沒煩惱」，消防署提醒，今年發生的一氧化碳中毒案，有87.5%是因屋外型熱水器安裝於室內、加蓋陽台等通風不良處所，以及12.5%因屋內型熱水器未依規定裝設排氣管所導致，提醒民眾瓦斯桶應放置於通風處所妥善固定，並定期檢查、維護瓦斯管線及設備，以防止瓦斯漏氣情形發生。

另，民眾使用燃氣熱水器要保持通風，若環境通風不良應選用有強制排氣功能的熱水器。

最後第三部曲為「依環境狀況選擇熱水器，請專業人員安裝才可以」，消防署表示，民眾應依環境通風條件選擇適當型式的燃氣熱水器，並委託合格承裝業進行安裝，由專業人員為居家安全把關。

活動現場也製作「瓦斯使用安全診斷表」，透過淺顯易懂圖文，提醒注意「瓦斯桶合格標示未逾期」「熱水器安裝型式正確」和「熱水器由合格承裝業安裝並貼有施工標籤」等5個要點，讓民眾方便檢視使用。

消防署提醒，民眾若在家中聞到瓦斯外洩的臭味，切勿使用電氣設備或點菸、開火，應動作輕緩打開門窗通風，避免引燃外洩的瓦斯，若大量外洩時應通知當地消防單位協助處理；使用熱水器後若有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應警覺恐為一氧化碳中毒，請立即打開門窗通風和撥打119求助。

中毒氣爆

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