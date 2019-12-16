2020台灣燈會將有香味會飄雪 副展區12月21日點燈

2020台灣燈會在台中，副展區文心森林公園12月21日將點燈，台中市長盧秀燕今天在宣傳活動中說，市府邀請國際知名IP「戽斗星球」與「熱帶水果鳥」動物明星，在副展區打造童趣樂園，展期橫跨耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節、情人節等五大節日，更是史上第一「有香味、會飄雪的台灣燈會」。

「台中準備好了！」盧秀燕今天指出，2020台灣燈會將是史上最長的台灣燈會，從12月21日開始在副展區文心森林公園起跑，展出到明年2月23日，也將是史上最好玩、好看的台灣燈會。

台中市觀旅局長林筱淇表示，2020台灣燈會副展區以親子「童」樂為主軸，園內規劃「生肖遊園地」、「熱帶叢林區」、「節慶嘉年華」、「繽紛世界」、「國際明星會」5個燈區，共有超過50座炫亮燈組，「佈展期間已經吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在IG瘋傳，在網路上掀起很大的討論」。

期間每個周末假日搭配「童樂舞台」精彩表演活動近百場，包含泰國知名歌手Gail蓋兒、台灣歌手梁文音、宇宙人演唱，還有小朋友最喜歡的YOYO家族、兒童合唱團及管弦樂、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目等，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園。

展區內的光之森林，從開燈日至元旦期間，每天都會飄人造雪，一旁還有高大的雪人；元旦及接下來的2個周末，在「熱帶水果鳥」周邊的區域，還會有天后演唱會等級的水果香氛營造，創造「史上第一有香味、會飄雪的台灣燈會」。