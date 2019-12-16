環保署：中部空品已改善 台中市府也稱八年最佳

台電與台中市府的中火煤電大戰，環保署表示，台中市政府開罰中火問題，環保署的立場還是依法行政，但台中的空氣品質監測顯示，台中空氣已經顯著改善。現在若細懸浮微粒（PM2.5）達到紅色警示，就會暫停學校室外活動，若達到橘色提醒，希望學校減少戶外活動。

環保署空保處長蔡孟裕表示，近幾天中南部空氣品質不佳，主要是吹東風，因此汙染物累積在中部以南的彰化、雲林、嘉義、台南，預計周三東北季風增強後，空氣品質會改善。

他說，台中市政府近期開罰中火300萬元，就法規面來說，環保署會秉持法律規定，依法行政。台中開罰中火是採取台中的自治條例，這法源部分由台中市政府自己去解釋，中火的操作許可有百分之十容許差值，許可期間為1月1日到12月31日計算，環保署也已經將這樣的觀點與原則，分別告訴台電與台中市政府。

蔡孟裕表示，中部的空品狀況已經有改善，台中市政府甚至發出新聞稿指現在台中的空品狀況是八年來最好的，不論是地方與中央的監測，都是這樣的結果。

他也說，中火是其中一個汙染源，但整體改善中部空品狀況，應該要多管齊下，比如中龍鋼鐵、其他工廠、科學園區，或車輛、柴油車、機車也都是汙染源之一；工廠汙染要改善，其他也要同時改善；比如工廠鍋爐汰換、加裝防制設備、提高燃燒發電效率、機車汰換都是措施之一。

他說，根據現行法規是空氣品質監測AQI到400時可放空汙假，這樣設定是一旦達到400時，民眾就應該要避難；但實際上AQI達到紅色警示、橘色提醒時，就要減少室外活動。