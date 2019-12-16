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空汙影響孩童健康 環團批環署的PM2.5標準荒唐

2019-12-16 12:12聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

台灣健康空氣行動聯盟今天開記者會，指研究數據發現，研究所追蹤的台中市嬰兒平均3.39歲診斷到氣喘發作，聯盟表示，中火不應該再有百分之十的無差容許值，中火以外還包括中龍鋼鐵，兩者汙染加成，在這區域的嬰兒暴露，也不能忽略低濃度PM2.5的危害。

根據2019中國醫藥大學與日本筑波大學的最新研究顯示，追蹤台中市2004至2011年間出生的18萬4604名嬰兒，到2014年；結果發現這些追蹤嬰兒一歲以後，平均在3.39歲被診斷氣喘發作。

健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，根據中國醫藥大學最新的研究顯示，以世界衛生組織WHOPM2.5準則，25微克/立方米為基準1，26至72微克/立方米的PM2.5濃度，出現嬰兒未來氣喘發作的有意義增加，73微克/立方米則急速增加；73 到90微克/立方米之間濃度值，跟WHO的基準相比，嬰兒未來氣喘發作的風險比為兩倍。

葉光芃表示，這區域正好是中火和中龍鋼鐵以及台中科學園區間，範圍內的PM2.5數值為39到99之間，但根據環保署的PM2.5標準，普通為35，橘色提醒36至54，紅色55至150，紫爆要達到151微克才算。

他說，低濃度暴露就對嬰孩造成危害，這樣的標準簡直荒唐；除了氣喘以外，嬰孩時的空汙暴露，長大時除對肺部不好，心臟、腦部都有傷害，徒增加心血管疾病的風險 。

台大兒童胸腔加護醫學科主任呂立表示，就臨床上發現，當空汙嚴重空品不佳時，孩童氣喘發作就會跑急診，呈現正相關；但是臨床上也只能懷疑，多問患者住在哪裡，接近工業區、高汙染地區時，空汙的影響可疑性就會大為增加。

呂立表示，除了孩子的氣喘過敏以外，這幾年研究也特別重視腦部發展，甚至也有許多自閉與過動的研究，也與空汙相關，比如腦血管障蔽出生後幾個月才完成，若受到空汙影響，對神經發育都不好，也會影響長大後的健康，以及未來的社會發展，空氣汙染源控制非常重要，政府應該要有長期政體的規畫。

台灣健康空氣行動聯盟上午在立法院舉行「用兒童發電，燃煤毀滅台灣的未來」記者會，理...
台灣健康空氣行動聯盟上午在立法院舉行「用兒童發電，燃煤毀滅台灣的未來」記者會，理事長葉光芃(右)指，零到一歲嬰兒在PM2.5的環境中容易引發未來氣喘的發生率。記者黃義書／攝影
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氣喘嬰兒PM2.5

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