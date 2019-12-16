星宇機票今11時開賣 「家庭帳戶」累積哩程更快速

星宇航空今天上午11時正式開賣，同時開始招募會員，其中，會員方案中包含國籍航空首創的「家庭帳戶」，讓一家人的獎勵哩程，可累積在同一帳戶中。同時邀請各航的高卡級會員（最高卡級及次高卡級），直接申請COSMILE的對等卡級會員身份，快速享有高卡級權益。

星宇說，在會員方案中「COSMILE」及各卡級名稱為Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter，今日上午11時於官網開始接受會員申請。

星宇說，會員方案於今年4月公開徵求命名，在2019份投稿中，經內部層層評選，最終選出由聶永真命名的「COSMILE」，該命名引用星宇的品牌精神，希望開拓旅人的宇宙觀，因此以”Cosmo+ Mile”及”Co+Smile”的雙結合式新字作為名稱。

星宇說，COSMILE的Logo設計靈感來自於飛機跑道入口的線條（Touchdown Zone Markings）。為方便旅客使用並落實環保，除最高卡級Insighter外，將不製發實體卡片，旅客可透過官網或App瀏覽卡片資料。

星宇說，考量現今家庭出國旅遊及青少年遊學的比率甚高，但在哩程累積上卻難以忠實回饋旅客的貢獻度，因此，在參酌各國際航空公司的會員制度及規章後，決定引用國際級航空採用的家庭帳戶概念，每一家庭帳戶由一位主會員與配偶及未成年子女（兩歲至未滿20歲），最多六人組成。

所有家庭成員們的獎勵哩程皆可合併累積至主會員的帳戶中，讓哩程管理及運用更加方便有效。當未成年子女年滿20歲後，即會自動移出家庭帳戶，擁有獨立的會員帳戶及哩程。

針對已具備其他航空高卡級會員資格的飛行常客，星宇也主動招手，表示只要持他航最高卡級或次高卡級的會員，可透過客服中心或星宇航空官方網站的旅客支援，務必先成為COSMILE會員，提出他航會員轉卡申請，且終身只得申請一次。通過審查者將可擁有該卡級效期四年。